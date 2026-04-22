Handel

Self-Checkout: Kaufland erweitert K-Scan auf alle Standorte in Deutschland

Autor-Bild
Von
Google News
|
Foto © Kaufland

Der Lebensmittelhändler Kaufland rückt das Scan-System K-Scan in den Mittelpunkt seiner Digitalstrategie im Handel.

Kaufland baut K-Scan flächendeckend in allen deutschen Filialen aus und verknüpft das System eng mit dem Ausbau von Selbstbedienungskassen. Voraussetzung für die Nutzung ist laut Unternehmensangaben eine Registrierung über die Kaufland Card XTRA, die als Zugang zum digitalen Einkauf dient.

Mit K-Scan erfassen Kunden ihre Produkte bereits während des Einkaufs per Handscanner oder Smartphone direkt am Regal. Der gesamte Warenkorb wird anschließend per QR-Code an eine SB-Kasse übertragen und dort bezahlt. Ein erneutes Ein- und Ausräumen entfällt, was den Bezahlvorgang beschleunigen soll.

Kaufland setzt auf K-Scan für schnelleren Einkauf

Das Unternehmen sieht in K-Scan einen zentralen Baustein für effizientere Abläufe im Markt. Laut Kaufland wird das System zunehmend genutzt, insbesondere bei größeren Einkäufen. Die Wiedernutzungsquote sei hoch, was auf eine steigende Akzeptanz hinweise.

So funktioniert K-Scan im Alltag:

  • Registrierung über die Kaufland Card XTRA
  • Scannen der Produkte direkt beim Einkauf
  • Übertragung des Warenkorbs per QR-Code
  • Bezahlung an der SB-Kasse ohne Umpacken

Parallel dazu bleiben klassische Bedienkassen weiterhin Bestandteil des Filialkonzepts. Kaufland will damit laut eigenen Angaben sowohl digitale als auch persönliche Einkaufsbedürfnisse abdecken.

Ich sehe den Fokus auf K-Scan als logischen Schritt, da der Zeitgewinn für viele Kunden im Alltag entscheidend ist. Für mich persönlich ergeben SB-Kassen auch nur im Zusammenhang mit einer Selbstscannlösung Sinn. Das ist einfach unkomplizierter und spart Zeit.

SumUp greift große Ketten mit Treueprogramm frontal an

Das Fintech-Unternehmen SumUp führt ein digitales Treueprogramm ein, das Kartenzahlungen automatisch in Prämien umwandelt. Das Unternehmen startet das SumUp Treueprogramm…

21. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Self-Checkout: Kaufland erweitert K-Scan auf alle Standorte in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Amazon und Philips gehen hart gegen Fälscher vor
in Handel
Volkswagen: Schlechte Nachricht für Elektroautos aus China
in Mobilität
Tomb Raider: Neue Spiele werden später kommen
in Gaming
Apple Event September 2021 Header
Neuer Apple-Chef verspricht „eine unglaubliche Roadmap an Produkten“
in Marktgeschehen
Xbox Header
Xbox Game Pass: Kommt das Ende der Tag-1-Spiele?
in Gaming
iOS 27: Diese iPhone-Modelle werden das Update wohl nicht erhalten
in Firmware und Updates
Pragmata: Capcom feiert Verkaufserfolg
in Gaming
iPhone 18 Pro: Die vier neuen Farben zeigen sich
in Smartphones
Neues Google Pixel behält eine Schwachstelle bei
in Smartphones
Zalando Plus integriert Wolt+ als neuen Bonus
in Handel