SumUp greift große Ketten mit Treueprogramm frontal an

Das Fintech-Unternehmen SumUp führt ein digitales Treueprogramm ein, das Kartenzahlungen automatisch in Prämien umwandelt.

Das Unternehmen startet das SumUp Treueprogramm zeitgleich in mehreren europäischen Märkten, darunter Deutschland.

Laut Unternehmensangaben benötigen Händler keine neue Hardware, da das System in bestehende Zahlungsprozesse integriert ist. Ziel sei es, kleinen Betrieben den Zugang zu Kundenbindungsinstrumenten zu erleichtern, die bisher vor allem großen Handelsketten vorbehalten waren.

Kunden sammeln bei jedem Einkauf automatisch Punkte oder Stempel, sofern sie ihre Karte einmalig mit der SumUp Local App verknüpfen. Händler können entsprechende Programme über ihr Dashboard einrichten und zusätzlich Marketingfunktionen wie Push-Nachrichten oder personalisierte Angebote nutzen.

Neue Tools für Kundenbindung und Kassensysteme



Ergänzend führt das Unternehmen eine neue App für Verbraucher sowie ein Kassensystem mit integriertem Treueprogramm ein. Die SumUp Kasse verfügt über ein Dual-Display, das sowohl Verkaufsinformationen als auch Prämienstatus während des Bezahlvorgangs anzeigt. Eine vorinstallierte Software deckt laut Anbieter zentrale Funktionen ohne laufende Mietkosten ab.

Wichtige Bestandteile des Angebots:

Digitales Treueprogramm ohne Zusatzhardware

App zur Verwaltung von Prämien und Zahlungen

Kassensystem mit integriertem Loyalty-Zugang

Automatisierte Kundenansprache und Analyse

Ich halte den Ansatz für nachvollziehbar, da einfache Lösungen für Kundenbindung im lokalen Handel oft fehlen, auch wenn sich zeigen muss, wie stark Händler und Kunden das System tatsächlich annehmen.