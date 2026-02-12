Severance: Apple nennt Details zur beliebten Serie

Severance ist eine der besten Serien bei Apple TV (ehemals Apple TV+) und nach der zweiten Staffel stellen sich sicher einige die Frage, wie es weitergeht. Es gibt ein paar Antworten bei Deadline, aber wir werden uns noch gedulden müssen.

Apple hofft, dass die Dreharbeiten für Staffel 3 von Severance im Sommer 2026 anlaufen, ich würde also frühestens Ende 2026 damit rechnen, eher 2027. Und es ist „mindestens“ eine vierte Staffel geplant, wie es danach weitergeht, ist unklar.

Doch die Marke hat eine Zukunft bei Apple TV, denn man denkt bereits offen über Spin-offs nach. Diese sind allerdings noch nicht beschlossen, es ist also unklar, wie die Handlung hier aussehen könnte. Sicher ist nur, dass Apple eine seiner besten und auch beliebtesten Serien noch eine ganze Weile pflegen und fortführen wird.