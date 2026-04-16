Shell eröffnet 16 neue Schnelllade-Standorte in NRW

Shell erweitert das Schnellladenetz in Nordrhein-Westfalen um 16 neue Ultraschnelllade-Standorte.

Shell Recharge hat in Nordrhein-Westfalen 16 zusätzliche Standorte für das ultraschnelle Laden von Elektrofahrzeugen in Betrieb genommen. Die Ladepunkte bieten eine Leistung von bis zu 300 kW und sollen die Versorgung in Städten, Gewerbegebieten und an stark befahrenen Verkehrsachsen verbessern.

Die Standorte entstehen sowohl an Shell Stationen als auch in Kooperation mit Partnern wie Redevco und KFC.

Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in NRW

Die neuen Ladepunkte sind Teil eines breiter angelegten Ausbaus der Elektromobilitätsinfrastruktur in einem der wichtigsten deutschen Verkehrs- und Wirtschaftsräume. Neben klassischen Tankstellenstandorten werden auch Einkaufszentren und Gastronomieflächen eingebunden. Die Bezahlung erfolgt laut Unternehmensangaben flexibel über App, Karte oder kontaktlose Verfahren.

Shell gibt an, das Ladenetz in Nordrhein-Westfalen auf insgesamt 84 Standorte mit 334 Ladepunkten erweitert zu haben. Im Bundesland sind laut aktuellen Daten mehrere hunderttausend Elektrofahrzeuge zugelassen, was die Nachfrage nach Schnellladeinfrastruktur weiter erhöht.

Neue Ladestandorte an Shell Stationen

Alsdorf (Städteregion Aachen), Linnicher Straße 201, direkt an der B57/L240 – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Düsseldorf, Frankfurter Straße 197, Abfahrt Garath A59 – 8 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Düsseldorf, Kölner Landstraße 73, an der B8/A46 – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Kempen, Otto-Schott-Straße 13, am Kempener Außenring – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Kevelaer, Lindenstraße 64, direkt an der B9 – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Lengerich, Teutopark 2B, Abfahrt Lengerich (A1) – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Münster, Schützenstraße 153, an der B54 – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Mönchengladbach, Centroallee 278, an der A42/B223 – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Oer-Erkenschwick, Industriestraße 1A – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Telgte (Kreis Warendorf), Münstertor 50, nahe der B51 – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Troisdorf, Larstraße 2A, Nähe Abfahrt Troisdorf (A59) – 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

An Redevco-Standorten

Dortmund-Aplerbeck, Schleefstraße 15, Redevco-Einkaufszentrum, Abfahrt Aplerbeck (A1) – 8 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Düsseldorf, Debyestraße 51, an der A44 – 6 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Arnsberg, Arnsberger Straße 85, an der A46 – 4 Ladepunkte, bis zu 150 kW

An KFC-Standorten

Mönchengladbach-Wickrath, Adolf-Kempken-Weg 141 – 6 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Troisdorf, Marie-Curie-Straße 3, an der B56/A560 – 6 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Shell sieht Nordrhein-Westfalen als zentralen Markt für Elektromobilität und verweist auf die hohe Verkehrsdichte sowie die steigenden Zulassungszahlen von batterieelektrischen Fahrzeugen. Auch einzelne Städte wie Düsseldorf weisen überdurchschnittliche Anteile an E-Pkw auf.