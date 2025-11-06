Dienste

Shell feiert 500 Elektroauto-Ladestandorte

Autor-Bild
Von
|
Shell

Shell Recharge eröffnet in Rheda-Wiedenbrück seinen größten Schnellladepark Deutschlands mit zwölf Ultraschnellladepunkten.

Shell hat in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) den 500. Standort seines Ladeangebots Shell Recharge in Deutschland in Betrieb genommen.

Der neue Ladehub verfügt über zwölf Ultraschnellladepunkte, von denen vier auch für LKW und Wohnmobile bis zu zwölf Meter Länge nutzbar sind. Der Standort liegt laut dem Unternehmen verkehrsgünstig an der A2-Ausfahrt Rheda-Wiedenbrück und an der Bundesstraße 61.

Shell baut Schnellladenetz an Tankstellen weiter aus

Laut Shell-Leiter Florian Glattes soll der Ausbau des Netzes gewährleisten, dass Fahrer ihre Fahrzeuge an Orten laden können, die sie ohnehin ansteuern. Das Konzept sieht vor, vor allem Tankstellen, aber auch Standorte bei Supermärkten wie Rewe und Penny sowie bei Gastronomiepartnern wie KFC oder Betreibern von Fachmarktzentren einzubinden.

Kernpunkte des Projekts

  • Zwölf Ladepunkte, davon vier für größere Fahrzeuge
  • Verkehrsgünstige Lage an A2 und B61
  • Integration von Shop, Café, Waschstraße und Amazon-Locker
  • Ergänzung durch 1.000 AC-Ladepunkte der Tochter ubitricity

Shell verweist zudem auf zusätzliche Angebote wie den „Shell Recharge e-Deal“, der laut Unternehmensangaben 25 Prozent Preisnachlass beim Laden bietet. Der Fokus liege laut Glattes darauf, das öffentliche Ladenetz zu stärken, da das Ladeverhalten zunehmend vom privaten in den öffentlichen Raum verlagert werde.

Enbw Laden Netz Elektro

EnBW senkt Ladepreise ab Dezember leicht

EnBW senkt ab Dezember die Ladepreise um bis zu drei Cent pro Kilowattstunde und reduziert im Top-Tarif die monatliche Grundgebühr.…

5. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Shell feiert 500 Elektroauto-Ladestandorte
Weitere Neuigkeiten
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD bündelt Hörspiele in fünf neuen Podcast-Feeds
in Audio
ENGWE startet Black-Friday-Aktion mit bis zu 300 Euro Rabatt
in News
Fahren Fahrer Auto
Digitaler Fahrzeugschein startet für alle
in Dienste
Home Assistant 2025.11 veröffentlicht – Probleme mit Card-Mod-Plugin
in Smart Home
Wero geht online, doch fast niemand kann bisher mitmachen
in Fintech
Der neue Elektro-Jaguar bereitet noch Probleme
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra mit „deutlichen Verbesserungen beim Ladevorgang“
in Smartphones
Smart 1 Und 3 Elektro
Smart geht Nachfrage-Problem bei Elektroautos an
in Mobilität
Überraschung: Apple entfernt mit iOS 26.2 eine WLAN-Funktion
in Firmware und OS
1 Milliarde Dollar pro Jahr: Apple kauft die neue KI für Siri bei Google ein
in Dienste