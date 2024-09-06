0,99 Euro je Film: Prime Video senkt die Leihpreise

Amazon Video startet heute mit Rabatten auf Filme. Zum vergünstigten Preis von je nur 0,99 Euro können Prime-Mitglieder exklusiv über die nächsten Tage ausgewählte Filme ausleihen.

Im Rahmen der neuen Rabattaktion können ab sofort und über das Wochenende zahlreiche Filme zum Preis von je 0,99 Euro ausgeliehen werden.

Zwar ist die Ausleihe wie üblich nur kurze Zeit möglich, daraufhin habt ihr jedoch 30 Tage Zeit, mit dem Anschauen des Films zu beginnen. Obendrein sind einige der Filme auch in OV sowie Ultra-HD-Auflösung verfügbar.

Ein Großteil der Filme kann nur mittelmäßige Bewertungen bei IMDb vorweisen, aber es gibt auch einige beliebte bzw. einstmals erfolgreiche Streifen.

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden. Neuerdings ärgerlicherweise mit Werbung.

