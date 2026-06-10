Firmware und Updates

Wear OS 7 kommt bald: Google bereitet großes Update vor

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Google plant mit Wear OS 7 ein großes Updates für Smartwatches in diesem Jahr, nannte bei der Ankündigung vor ein paar Wochen allerdings kein Datum. Lange wird es wohl nicht mehr dauern, wenn es nach einem US-Netzbetreiber geht.

Verizon bereitet sich derzeit auf den Rollout von Wear OS 7 vor und hat für die drei Uhren (die erste Pixel Watch wird nicht mehr unterstützt) eine Versionsnummer für das Update spendiert. Man nennt kein Datum, aber das ist ein gutes Zeichen.

  • Google Pixel Watch 2: CP2A.260603.001
  • Google Pixel Watch 3: CP2A.260603.001
  • Google Pixel Watch 4: CP2A.260603.001

Google selbst hat sich noch nicht zum Rollout von Wear OS 7 geäußert, Verizon gibt aber „Juni“ als Stand beim Sicherheitspatch an, es könnte also noch in diesem Monat kommen. Wir beobachten das und melden uns, wenn es Neuigkeiten gibt.

So sehen die neuen Widgets von Wear OS 7 aus:

Wear OS 7 Widgets

So sehen die neuen Live Updates von Wear OS 7 aus:

Wear OS 7 Live Updates

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