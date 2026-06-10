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Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Leak nennt Details zum Akku

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Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Header

Samsung wechselt bei der Galaxy Watch-Reihe mittlerweile hin und her und plant nicht jedes Jahr eine neue Ultra oder Classic als Top-Modell. In diesem Jahr, so hat es sich bereits angedeutet, sehen wir endlich die Samsung Galaxy Watch Ultra 2.

Die neue Generation der Flaggschiff-Uhr könnte laut SamMobile einen Akku mit 784 mAh mitbringen, den Samsung als 800 mAh vermarktet. Das wäre, sofern es stimmt, eine Steigerung von über 35 Prozent, das wird man im Alltag bemerken.

Kombiniert man das mit einem ganz neuen Chip von Qualcomm und One UI Watch 9, was auf Wear OS 7 basiert, was wiederum für eine bessere Akkulaufzeit optimiert wurde, dann könnte das ein großer Sprung beim Akku in diesem Jahr werden.

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10. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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