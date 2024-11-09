1&1 erhöht das Datenvolumen – und senkt die Preise für Top-Smartphones

Die neue Weihnachtsaktion von 1&1 bietet eine große Auswahl an Smartphones zu günstigen Dauertiefpreisen und verbesserte Tarife.

Im Angebot sind verschiedene beliebte Geräte von Samsung und Apple, die bereits ab 9,99 Euro im Monat erhältlich sind.

Beispielsweise steht das Samsung Galaxy A16 mit einer 1&1 All-Net Flat XS (1 GB) für 9,99 Euro dauerhaft zur Verfügung. Hier ein Auszug der Samsung Galaxy Smartphones in Kombination mit einer 1&1 All-Net-Flat bei einem Vertragszeitraum von 24+12 Monaten:

Samsung Galaxy S24 FE für 24,99 Euro (1&1 All-Net-Flat S) monatlich

Samsung Galaxy Z Flip6 für 39,99 Euro (1&1 All-Net-Flat S) monatlich

Samsung Galaxy S24 Ultra für 44,99 Euro (1&1 All-Net-Flat S) monatlich

Nicht nur Fans von Samsung oder anderen Marken mit Android-Betriebssystem werden bedacht. 1&1 hat auch für Mobilfunkkunden mit einer Vorliebe für Apple-Produkte Angebote im Portfolio. Die Preise gelten ebenfalls für den Vertragszeitraum von 24+12 Monaten.

iPhone 13 für 29,99 Euro (1&1 All-Net-Flat S) monatlich

iPhone 16 für 39,99 Euro (1&1 All-Net-Flat S) monatlich

iPhone 16 Pro für 44,99 Euro (1&1 All-Net-Flat S) monatlich

iPhone 16 Pro Max für 54,99 Euro (1&1 All-Net-Flat S) monatlich

Zu allen Smartphones bei 1&1 →

1&1 All-Net-Flats bieten mehr Datenvolumen

Die 1&1 All-Net-Flats bieten zudem im Rahmen der Weihnachtsaktion mehr Datenvolumen ohne Preiserhöhung. Die kleinste Flat verdoppelt sich von 5 auf 10 GB, die All-Net-Flat M von 10 auf 40 GB und die L-Variante von 50 auf 80 GB. Speziell für junge Kunden unter 29 Jahren gibt es zusätzliche Boni, mit denen bis zu 20 GB mehr Datenvolumen pro Monat genutzt werden können.

Für 1&1 Kunden gibt es zudem spezielle Services über die 1&1 Service Card. Diese bietet eine 24/7-Hotline, die Möglichkeit, ein Altgerät gegen eine Prämie einzutauschen und eine kostenlose Overnight-Lieferung.

Neben der Möglichkeit, Smartphones und Tarife 30 Tage lang unverbindlich zu testen, bietet die Service Card im Schadensfall einen Austauschservice innerhalb von 24 Stunden, sofern das defekte Gerät zurückgegeben wird. Sollte keine Vertragsverlängerung gewünscht sein, haben Kunden auch die Möglichkeit, für die Dauer der Reparatur ein Leihgerät zu erhalten. Innerhalb der Garantiezeit ist die Reparatur kostenlos, bei selbstverschuldeten Schäden fallen Kosten an.

Weitere Informationen zu den neuen Angeboten gibt es auf der Website von 1&1.

Zu den 1&1-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.