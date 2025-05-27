1&1 Family-Vorteil – es gibt wieder Rabatt auf All-Net-Flats

Seit einiger Zeit bietet 1&1 mit dem „Family-Vorteil“ spezielle Konditionen für Familien, die mehrere Mobilfunkverträge abschließen. Nun hat man das Mobilfunkangebot erweitert.

1&1 richtet sich mit seinem Mobilfunkangebot gezielt an Familien mit unterschiedlichen Nutzertypen. Familien, die mehrere Verträge unter einer Kundennummer abschließen, erhalten Rabatte auf die regulären Tarife. Zusätzlich zu den bestehenden 1&1 Unlimited-on-Demand-Tarifen werden jetzt auch wieder klassische All-Net-Flats mit einem sogenannten Family-Vorteil angeboten.

Voraussetzung für den Rabatt ist der Abschluss von mindestens zwei Mobilfunkverträgen derselben Tarifstufe (All-Net-Flat S bis L) unter einer gemeinsamen Kundennummer. In diesem Fall reduziert sich der monatliche Grundpreis des zweiten und aller weiteren Verträge um bis zu 50 Prozent. Der Family-Vorteil kann auf bis zu fünf Zusatzkarten angewendet werden, die zusätzlich zu einem Hauptvertrag bestellt werden.

Auch bei den weiterhin verfügbaren Unlimited-Tarifen gibt es diesen Vorteil. Je nach Tarifstufe erhalten Kunden ein einmaliges Startguthaben zwischen 10 und 40 Euro, das bei Vertragsbeginn mit den Kosten verrechnet wird. Wird der Vertrag in Kombination mit einem Gerät abgeschlossen, gilt das Startguthaben pro Gerät und Zusatzkarte – ebenfalls bis maximal fünf Stück.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

