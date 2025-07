1&1 führt neue Unlimited-Tarife ein – in drei Geschwindigkeitsstufen

1&1 hat sein Tarifportfolio um drei neue Flatrate-Tarife erweitert: 1&1 Unlimited S, 1&1 Unlimited M und 1&1 Unlimited L.

Diese Tarife unterscheiden sich vor allem in der maximalen mobilen Surfgeschwindigkeit und der monatlichen Grundgebühr. Damit bietet 1&1 eine Auswahl an Tarifen, die sich an verschiedene Nutzertypen richten und unterschiedliche Geschwindigkeitsbedürfnisse abdecken soll.

Das neue Tarifportfolio ermöglicht den Nutzern unbegrenztes Datenvolumen, beginnend mit einem Kontingent von 100 GB pro Monat. Nach Verbrauch dieses Volumens kann weiteres Datenvolumen kostenlos und unbegrenzt in 5-GB-Schritten über das 1&1 Control-Center nachgebucht werden.

Die Grundpreise der Tarife orientieren sich an der gebuchten Geschwindigkeit. Verfügbar sind 5 MBit/s, 50 MBit/s oder 300 MBit/s. Zudem sind diese in den ersten sechs Monaten preisreduziert verfügbar. Ich kann nur dazu raten, genau hinzuschauen, was man wirklich braucht und bucht. Und vorher auf keinen Fall den Tarifvergleich vergessen.

Im EU-Ausland unterliegen die Tarife einer Fair-Use-Obergrenze. Die Unlimited-Tarife gibt es mit und ohne Vertragslaufzeit sowie im Bundle mit passender Hardware. Weitere Informationen zu den neuen Angeboten gibt es auf der Website von 1&1.

Zu den 1&1-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->