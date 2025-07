1&1 startet Unlimited-Tarif mit 10 MBit/s ohne Nachbuchung

Der Netzbetreiber 1&1 hat mit „Unlimited XS“ einen neuen 5G-Mobilfunktarif vorgestellt, der unbegrenztes Surfen ohne automatische Nachbuchung ermöglicht.

Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 10 Mbit/s. Der Tarif kostet in den ersten drei Monaten 9,99 Euro, danach steigt der Preis auf 19,99 Euro pro Monat. Im EU-Ausland stehen monatlich 30 GB zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Kunden, die keinen großen Wert auf hohe Geschwindigkeiten legen und eine günstigere Alternative zum teureren „Unlimited XL“-Tarif suchen.

Im Zuge der Einführung des neuen Tarifs wurde der bisherige Tarif „Unlimited on Demand XS“ eingestellt. Dieser bot eine höhere Datenrate von 21,6 MBit/s im LTE-Netz, jedoch nur ein begrenztes Datenvolumen von 50 GByte und eine Nachbuchungsoption.

1&1 ändert verschiedene Tarifbedingungen

Darüber hinaus hat 1&1 in den vergangenen Monaten mehrfach Änderungen an den Konditionen seiner Flatrate-Tarife vorgenommen. Die neue Leistungsbeschreibung stellt klar, dass die Nutzung auf die private mobile Eigennutzung beschränkt ist. Die Nutzung der SIM-Karte in Routern, die gewerbliche Nutzung oder die automatisierte Buchung von Datenpaketen sind nun ausdrücklich untersagt.

Hintergrund dieser Änderung dürfte eine Abmahnung der Verbraucherzentrale NRW gewesen sein, die die bisherige Regelung als intransparent kritisiert und eine Überarbeitung gefordert hatte.

Zu den 1&1-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->