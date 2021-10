15.000 bis 2023: DHL baut Packstationen weiter aus

Die Deutsche Post DHL Group hat die Zahl ihrer Packstationen in Deutschland in den letzten zwei Jahren auf mittlerweile gut 8.200 Automaten verdoppelt.

Der Ausbau des Packstationsnetzes liegt damit laut DHL über dem bisherigen Plan. Außerdem werden die Planungen nun nach oben angepasst: Statt etwa 12.000 Packstationen möchte die Deutsche Post DHL ihren Kunden bis Jahresende 2023 rund 15.000 DHL Packstationen zur Verfügung stellen – 3.000 gelbe Automaten mehr als bisher für diesen Zeitraum geplant.

Die DHL Packstation ermöglicht den Empfang und Versand von Päckchen und Paketen in der Regel rund um die Uhr. Die Automaten sind neuerdings vor allem mit Abholcode zu nutzen. Der Zusatz-Service ist außerdem kostenlos und für alle frankierten DHL-Paketsendungen nutzbar.

Derzeit gibt es gut 8.200 Packstationen in Deutschland. Diese befinden sich sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen. Der weitere Ausbau soll ebenfalls „flächendeckend“ erfolgen. Bereits heute kann laut DHL „fast jeder Haushalt in Deutschland“ eine Packstation im Umkreis von einem Kilometer erreichen. Mit dem künftigen Ausbau soll sich diese Entfernungen weiter verringern.

