15 Millionen Krankenversicherte kennen die Elektronische Patientenakte nicht

Mit dem Start der elektronischen Patientenakte (ePA) am 15. Januar 2025 hat das deutsche Gesundheitswesen einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Eine aktuelle Umfrage von „Pharma Deutschland“ zeigt jedoch, dass rund 15 Millionen gesetzlich Versicherte die ePA noch nicht kennen. Trotz einer Bekanntheit von 76 Prozent bei den Erwachsenen besteht also noch erheblicher Informationsbedarf.

Die ePA bietet etliche Features, unter anderem die Vermeidung von Doppeluntersuchungen, eine Entlastung der Arztpraxen und mehr Transparenz für die Patienten. Um diese Pluspunkte in der Bevölkerung bekannter zu machen, fordert Pharma Deutschland eine gezielte, bundesweite Informationskampagne, die regional angepasst sein sollte. Kürzlich erst hatte die Gematik Vorwürfe wegen einer Sicherheitslücke in elektronischer Patientenakte zurückgewiesen.

Die Umfrage zeigt auch deutliche regionale Unterschiede: Während in Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen mehr als 79 Prozent der Bevölkerung die ePA kennen, ist der Informationsstand in ländlicheren Regionen wie Brandenburg und Baden-Württemberg mit etwa 73 bis 74 Prozent geringer.