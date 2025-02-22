News

15 Millionen Krankenversicherte kennen die Elektronische Patientenakte nicht

Mit dem Start der elektronischen Patientenakte (ePA) am 15. Januar 2025 hat das deutsche Gesundheitswesen einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Eine aktuelle Umfrage von „Pharma Deutschland“ zeigt jedoch, dass rund 15 Millionen gesetzlich Versicherte die ePA noch nicht kennen. Trotz einer Bekanntheit von 76 Prozent bei den Erwachsenen besteht also noch erheblicher Informationsbedarf.

Die ePA bietet etliche Features, unter anderem die Vermeidung von Doppeluntersuchungen, eine Entlastung der Arztpraxen und mehr Transparenz für die Patienten. Um diese Pluspunkte in der Bevölkerung bekannter zu machen, fordert Pharma Deutschland eine gezielte, bundesweite Informationskampagne, die regional angepasst sein sollte. Kürzlich erst hatte die Gematik Vorwürfe wegen einer Sicherheitslücke in elektronischer Patientenakte zurückgewiesen.

Die Umfrage zeigt auch deutliche regionale Unterschiede: Während in Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen mehr als 79 Prozent der Bevölkerung die ePA kennen, ist der Informationsstand in ländlicheren Regionen wie Brandenburg und Baden-Württemberg mit etwa 73 bis 74 Prozent geringer.

Die Elektronische Patientenakte (ePA) ist eine digitale Sammelstelle für Gesundheitsdaten, die gesetzlich Versicherte in Deutschland nutzen können. Sie ermöglicht den sicheren Austausch von Befunden, Diagnosen und Medikationsplänen zwischen Ärzten, Apotheken und anderen Leistungserbringern. Die Patienten behalten die Kontrolle über ihre Daten und können selbst entscheiden, wer darauf zugreifen darf.


  Matze50 🌀
    sagt am

    Klingt wie Aprilscherz 🤔

    Antworten
  Chris. 🌟
    sagt am

    viel schlimmer noch: sie wissen nicht, dass sie (zwangsweise) eine haben…

    Die ‚Informationen‘ der Kassen waren sehr unterschiedlich, manchmal wirklich eindeutig und informativ, auch mit Widerspruchsmöglichkeiten – und manchmal as Beilage zum Werbeflyer beiläufig versteckt :(

    Antworten
  Herr P. 🎖
    sagt am

    Mein Vater hat von seiner Krankenversicherung mal vor vielen Monaten einen Brief bekommen, wo er auch auf sein Widerspruchsrecht hingewiesen wurde.

    Antworten
  bios 👋
    sagt am

    80 Millionen Menschen kennen die Sicherheitslücken der ePA nicht

    Antworten
  Max 🔱
    sagt am

    Kenne ich auch nicht.

    Antworten
  Marco 🌀
    sagt am

    Ich kenne sie auch nicht. Ich bin aber privat versichert

    Antworten

