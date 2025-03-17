1&1 startet 100-GB-Tarif für 20 Euro

1&1 erweitert sein Mobilfunkangebot und bietet maßgeschneiderte Tarife im neuen 5G-Netz an. Hervorzuheben sind das 1&1 Frühlings-Special mit 100 GB Datenvolumen zum Aktionspreis sowie das neue „1&1 Unlimited XL“ mit unbegrenztem Datenvolumen ohne Nachbuchung.

Das 1&1 Frühlings-Special ist ein reines SIM-only-Angebot mit 100 GB für 19,99 Euro monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Es kann auch ohne Vertragsbindung für 24,99 Euro monatlich gebucht werden. Das Bereitstellungsentgelt beträgt 19,90 Euro.

Außerdem hat 1&1 das Datenvolumen der All-Net-Flats erhöht. Davon profitieren vor allem Nutzer mit geringer bis mittlerer Datennutzung, denn beispielsweise die All-Net-Flat S bietet jetzt 20 statt 10 GB – ohne Aufpreis.

Mit „1&1 Unlimited XL“ führt das Unternehmen einen neuen Tarif ohne Aufbuchung ein. Er kostet in den ersten drei Monaten 9,99 Euro, danach 49,99 Euro pro Monat. Auch die Unlimited on Demand Tarife wurden überarbeitet und bieten nun je nach Tarifstufe ein höheres Startdatenvolumen. Verbessert wurde auch das inkludierte EU-Roaming.

Weitere Informationen zu den neuen Angeboten gibt es auf der Website von 1&1.

