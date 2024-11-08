1und1

1&1 erweitert Family-Vorteil – bis zu 50 Prozent Rabatt möglich

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
1und1 Header Logo

Seit einer Weile bietet 1&1 mit dem „Family-Vorteil“ spezielle Konditionen für Familien, die mehrere Mobilfunkverträge abschließen. Dieses Angebot baut man nun aus.

1&1 richtet sich mit einem erweiterten Mobilfunkangebot gezielt an Familien mit unterschiedlichen Nutzertypen. Familien, die mehrere Verträge unter einer Kundennummer abschließen, erhalten Rabatte von bis zu 50 Prozent auf die regulären Tarife. Das Angebot erstreckt sich über verschiedene Tarifstufen und umfasst die Haupttarife von 1&1, darunter die All-Net-Flats von S bis L.

Zusätzlich profitieren Familien von der kürzlich erfolgten Erhöhung des Datenvolumens der All-Net-Flats: So wird das Datenvolumen der All-Net-Flat S von 5 auf 10 GB verdoppelt, die Flat M bietet jetzt 40 GB statt bisher 10 GB und die All-Net-Flat L steigt von 50 auf 80 GB pro Monat. Auf Wunsch können Kunden bei 1&1 auch Smartphones zu den Tarifen hinzubuchen.

Zur Übesicht: 1&1 Familientarife →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. faceofingo 🌀
    sagt am

    Klingt, soweit, erstmal attraktiv. Aber ich werde einen Teufel tun und unsere bestehenden Verträge (All-Net-Flat XL) umstellen. Für 19,99 haben wir 100GB Datenvolumen und kostenlose Multi Card! Ich beobachte schon seit Jahren die Tarife, ob ich irgendwo was Vergleichbares, oder attraktiveres bekomme, aber bis jetzt hat sich nichts ergeben.
    Auf 24 Monate gerechnet komme ich mit unseren Verträgen auf 959 Euro, im Familientarif auf 1.301 Euro und hätte „nur“ 80GB Datenvolumen!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / 1und1 / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität