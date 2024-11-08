1&1 erweitert Family-Vorteil – bis zu 50 Prozent Rabatt möglich

Seit einer Weile bietet 1&1 mit dem „Family-Vorteil“ spezielle Konditionen für Familien, die mehrere Mobilfunkverträge abschließen. Dieses Angebot baut man nun aus.

1&1 richtet sich mit einem erweiterten Mobilfunkangebot gezielt an Familien mit unterschiedlichen Nutzertypen. Familien, die mehrere Verträge unter einer Kundennummer abschließen, erhalten Rabatte von bis zu 50 Prozent auf die regulären Tarife. Das Angebot erstreckt sich über verschiedene Tarifstufen und umfasst die Haupttarife von 1&1, darunter die All-Net-Flats von S bis L.

Zusätzlich profitieren Familien von der kürzlich erfolgten Erhöhung des Datenvolumens der All-Net-Flats: So wird das Datenvolumen der All-Net-Flat S von 5 auf 10 GB verdoppelt, die Flat M bietet jetzt 40 GB statt bisher 10 GB und die All-Net-Flat L steigt von 50 auf 80 GB pro Monat. Auf Wunsch können Kunden bei 1&1 auch Smartphones zu den Tarifen hinzubuchen.

