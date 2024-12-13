1&1: Glasfaser und DSL zum gleichen Preis erhältlich

1&1 will den Mythos entkräften, dass Glasfaser teuer ist, und bietet DSL- und Glasfaser-Tarife daher nun zu identischen Konditionen an.

Neukunden profitieren in den ersten zehn Monaten von Einstiegspreisen ab 9,99 Euro pro Monat, unabhängig davon, ob sie sich für DSL oder Glasfaser mit Bandbreiten zwischen 50 und 300 Mbit/s entscheiden. Danach beträgt der monatliche Preis 39,99 bis 44,99 Euro. Damit können Kunden die deutlich höhere Geschwindigkeit von Glasfaser ohne Mehrkosten im Vergleich zu DSL nutzen.

Kurz: Kunden erhalten 1&1 Glasfaser 100 (150) und 1&1 Glasfaser 250 (300) (alternativ 1&1 DSL 100 und 1&1 DSL 250) zum gleichen Preis.

1&1 ergänzt sein Breitbandangebot mit drei TV-Paketen, die in den ersten drei Monaten kostenlos genutzt werden können. Diese beinhalten Funktionen wie Pause, Spulen und Restart sowie den Zugang zu einer Vielzahl von Sendern in HD-Qualität. Zusätzlich bietet 1&1 Cinema über die eigene App Zugang zu kostenlosen Filmen im Video-on-Demand-Bereich.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

