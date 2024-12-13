1&1: Glasfaser und DSL zum gleichen Preis erhältlich
1&1 will den Mythos entkräften, dass Glasfaser teuer ist, und bietet DSL- und Glasfaser-Tarife daher nun zu identischen Konditionen an.
Neukunden profitieren in den ersten zehn Monaten von Einstiegspreisen ab 9,99 Euro pro Monat, unabhängig davon, ob sie sich für DSL oder Glasfaser mit Bandbreiten zwischen 50 und 300 Mbit/s entscheiden. Danach beträgt der monatliche Preis 39,99 bis 44,99 Euro. Damit können Kunden die deutlich höhere Geschwindigkeit von Glasfaser ohne Mehrkosten im Vergleich zu DSL nutzen.
Kurz: Kunden erhalten 1&1 Glasfaser 100 (150) und 1&1 Glasfaser 250 (300) (alternativ 1&1 DSL 100 und 1&1 DSL 250) zum gleichen Preis.
1&1 ergänzt sein Breitbandangebot mit drei TV-Paketen, die in den ersten drei Monaten kostenlos genutzt werden können. Diese beinhalten Funktionen wie Pause, Spulen und Restart sowie den Zugang zu einer Vielzahl von Sendern in HD-Qualität. Zusätzlich bietet 1&1 Cinema über die eigene App Zugang zu kostenlosen Filmen im Video-on-Demand-Bereich.
Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.
Aus meiner Sicht sind die Preise immer noch deutlich höher als beispielsweise die Angebote von Kabelanbietern. Zum Vergleich: Ich zahle bei einem regionalen Anbieter 35 € im Monat für eine 500 Mbit/s Leitung (Download und Upload), und mittlerweile wird dieser Tarif sogar für 30 € angeboten. Da frage ich mich ernsthaft, ob man mit der aktuellen Preisgestaltung wirklich ein überzeugendes Argument geliefert hat.
Die Realität ist doch: Die wenigsten Kunden verlangen explizit nach Glasfaser. Sie wollen vor allem eins, höhere Geschwindigkeiten. Ob diese über das bestehende Kabelnetz oder eine andere Technologie realisiert werden, ist den meisten Endverbrauchern herzlich egal. Solange die Verbindung stabil ist und der Preis stimmt, spielt die technische Grundlage nur eine untergeordnete Rolle.
„1&1 will den Mythos entkräften, dass Glasfaser teuer ist“ Mythos? wenn man erstmal bei sich die Preise anpassen muss, damit es gleich teuer wird, dann ist es wohl kein Mythos gewesen.
Bitte noch mal genau lesen. Teuer nicht teurer. Glasfaser war auch vorher nicht wirklich teuer im klassischen Sinne (wenige Euro Unterschied gab es meist nur) daher handelt es sich vor allem um einen symbolischen Akt.
Eine Sache muss man aber bedenken. Verlängert man bei 1&1 regelmäßig und früh seinen Vertrag, sind sie bei DSL wesentlich großzügiger, was Rabatte angeht. Bei Glasfaser beißt man relativ auf Granit.