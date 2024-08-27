5G erweitert: Telekom verbessert Mobilfunkversorgung

Die Telekom hat in den vergangenen fünf Wochen die Mobilfunkversorgung in Deutschland an insgesamt 747 Standorten verbessert.

Dabei wurden 102 Standorte neu errichtet und je nach Bedarf mit 4G und 5G ausgestattet. Darüber hinaus wurde an 645 bestehenden Standorten die Kapazität des Mobilfunknetzes erhöht, sodass an 105 dieser Standorte erstmals auch 5G freigeschaltet werden konnte.

12.500 5G-Antennen funken auf der 3,6 GHz-Frequenz

Hervorzuheben ist, dass inzwischen bundesweit in 940 Städten und Gemeinden rund 12.500 5G-Antennen auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz in Betrieb sind, die Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ermöglichen.

Insgesamt hat die Telekom damit ihre Netzabdeckung weiter ausgebaut: 97 Prozent der Haushalte in Deutschland können bereits auf das 5G-Netz zugreifen, die 4G-Abdeckung liegt bei über 99 Prozent. Damit bleibt die Telekom führend in der Mobilfunkversorgung.

Interessierte können ihre Mobilfunkversorgung auf der Website der Telekom überprüfen oder sich in Telekom Shops, Fachmärkten oder bei der kostenlosen Hotline informieren.

Das Mobilfunknetz der Telekom ist gegenwärtig „das beste in Deutschland“. Das ist das Ergebnis von Kundenbefragungen und Tests.

