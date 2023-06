5G-Netz: Europa möchte wohl Huawei verbieten

Beim aktuellen Ausbau von 5G gibt es laut Financial Times die Überlegung, dass man Huawei in Europa ausschließt. Ein Verbot für Huawei-Zubehör wurde derzeit noch nicht beschlossen, wird aber bereits in der EU diskutiert und soll kommen.

Einige Staaten haben sich schon gegen Huawei entschieden, da es bei Zubehör aus China einige Sicherheitsbedenken gibt, aber vor allem in Europa haben sehr viele Netzbetreiber schon lange mit Huawei gerechnet, denn Huawei ist auch günstig.

Es geht dabei aber nicht unbedingt um ein komplettes Verbot für Huawei, es geht vor allem um die kritische Infrastruktur beim 5G-Ausbau. Huawei und die EU haben sich bisher noch nicht öffentlich dazu geäußert, bei Huawei rechne ich aber damit.

