5G-Nutzung steigt – Verdopplung des Datenverkehrs im Vodafone-Netz

Vodafone verzeichnet einen Anstieg der 5G-Nutzung, die sich im letzten Jahr verdoppelt hat. Fast 20 Prozent des gesamten Datenverkehrs im bundesweiten Mobilfunknetz von Vodafone liefen im Oktober über den 5G-Standard. Im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren waren es „nur“ 5 Prozent. 2023 waren es rund 10 Prozent. Der kontinuierliche Anstieg des 5G-Datenverkehrs hat mehrere Gründe.

Vodafone erreicht nun 93 % der Haushalte, und die Nachfrage nach datenintensiven Anwendungen steigt. Mit mehr als 16.500 5G-Stationen in Deutschland hat Vodafone seine Netzabdeckung deutlich verbessert und integriert zunehmend die schnellere 5G+-Technologie (5G standalone).

Netztests von Computerbild und Imtest bestätigten diese Entwicklungen: Vodafone verbesserte sich im bundesweiten Vergleich und erreichte den zweiten Platz im Gesamtranking hinter der Telekom. Geringere Latenzzeiten und höhere Bandbreiten sind im Alltag spürbaren Vorteile für Kunden.

