5G-Nutzung steigt – Verdopplung des Datenverkehrs im Vodafone-Netz

Vodafone verzeichnet einen Anstieg der 5G-Nutzung, die sich im letzten Jahr verdoppelt hat. Fast 20 Prozent des gesamten Datenverkehrs im bundesweiten Mobilfunknetz von Vodafone liefen im Oktober über den 5G-Standard. Im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren waren es „nur“ 5 Prozent. 2023 waren es rund 10 Prozent. Der kontinuierliche Anstieg des 5G-Datenverkehrs hat mehrere Gründe.

Vodafone erreicht nun 93 % der Haushalte, und die Nachfrage nach datenintensiven Anwendungen steigt. Mit mehr als 16.500 5G-Stationen in Deutschland hat Vodafone seine Netzabdeckung deutlich verbessert und integriert zunehmend die schnellere 5G+-Technologie (5G standalone).

Netztests von Computerbild und Imtest bestätigten diese Entwicklungen: Vodafone verbesserte sich im bundesweiten Vergleich und erreichte den zweiten Platz im Gesamtranking hinter der Telekom. Geringere Latenzzeiten und höhere Bandbreiten sind im Alltag spürbaren Vorteile für Kunden.

Zur Vodafone Netzabdeckungskarte →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.