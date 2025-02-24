Provider

5G SA: Europa hinkt hinterher

5 Kommentare
5g Stadt Frankfurt Antenne

Europa hinkt bei der Einführung und Kommerzialisierung von eigenständigen 5G-Netzen hinterher, insbesondere im Vergleich zu führenden Regionen wie China, Indien und den USA.

Während China eine Verfügbarkeit von 80 % und Indien von 52 % erreichten, lag Europa im vierten Quartal 2024 nur bei 2 %. Auch die durchschnittlichen Download-Geschwindigkeiten auf 5G SA sind in Europa mit 221,17 Mbps niedriger als in Amerika und Asien. Dennoch bietet 5G SA erhebliche Vorteile: Die Download-Geschwindigkeiten waren in Europa um 57 % höher als bei nicht eigenständigen Netzen (NSA), während China sogar eine Steigerung um 84 % verzeichnete.

In Europa lag laut Speedtestanbieter „Ookla“ Griechenland mit einer durchschnittlichen 5G SA-Downloadgeschwindigkeit von 547,52 Mbit/s an der Spitze, gefolgt von Portugal (491,08 Mbit/s) und Spanien (373,52 Mbit/s). Damit haben diese südeuropäischen Länder die sonst führenden nordischen Länder in dieser Phase der 5G-Entwicklung überholt.

5g Sa Europe

Deutschland, das Vereinigte Königreich und Spanien waren führend beim großflächigen Ausbau durch mehrere Betreiber. Bemerkenswert ist auch die starke ländliche Abdeckung von 5G SA in Spanien und Österreich, die durch die gezielte Nutzung des 700-MHz-Bands und staatliche Förderprogramme wie das spanische UNICO-Programm vorangetrieben wurde.

European 5g Sa Users Ben

Insgesamt bringt 5G SA erhebliche Leistungsverbesserungen mit sich. So ist die durchschnittliche Latenz in Europa und China um 20 % geringer als bei 5G NSA, in den USA und Japan sogar um mehr als 25 %. Beim Upload sind die Fortschritte jedoch weiterhin uneinheitlich, da nur wenige Betreiber – mit Ausnahme von T-Mobile US – die für eine bessere Uplink-Performance erforderlichen technologischen Verbesserungen aktiviert haben.

Info

5G-Standalone (5G-SA) ist eine Mobilfunktechnologie, bei der das 5G-Netz vollständig ohne 4G/LTE-Unterstützung betrieben wird, was niedrigere Latenzzeiten und höhere Geschwindigkeiten ermöglicht. Im Gegensatz dazu nutzt 5G-Non-Standalone (5G-NSA) noch Teile des bestehenden 4G-Netzes für Steuerungsaufgaben.


5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Grizzler 🍀
    sagt am

    Naja, die Mehrheit in DE will dieses neumodische Zeugs schlichtweg nicht. Die Wahlen haben doch ganz klar gezeigt, dass man zurück ins letzte Jahrtausend will.

    Antworten
  2. Michael 🏅
    sagt am

    Ich frag jetzt mal naiv nach, weil ich es nicht verstehe und mir anhand des Artikels nicht erklären kann. Was sind denn SA / NSA 5G Netze in Deutschland? Ist Telekom SA? Vodafone SA? 1&1 NSA? Danke für die Aufklärung.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Michael ⇡

      Bis auf 1&1 haben es alle, aber nur theoretisch. Nicht alle stellen es allen Kunden zur Verfügung. Die Telekom z.B. nicht. siehe https://www.mobiflip.de/shortnews/telekom-wann-kommt-5g-standalone-fuer-alle/

      Antworten
      1. Michael 🏅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Vielen Dank, den Info-Kasten habe ich gebraucht!

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Michael ⇡

          Stets zu Diensten 😀

          Antworten

