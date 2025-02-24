5G SA: Europa hinkt hinterher

Europa hinkt bei der Einführung und Kommerzialisierung von eigenständigen 5G-Netzen hinterher, insbesondere im Vergleich zu führenden Regionen wie China, Indien und den USA.

Während China eine Verfügbarkeit von 80 % und Indien von 52 % erreichten, lag Europa im vierten Quartal 2024 nur bei 2 %. Auch die durchschnittlichen Download-Geschwindigkeiten auf 5G SA sind in Europa mit 221,17 Mbps niedriger als in Amerika und Asien. Dennoch bietet 5G SA erhebliche Vorteile: Die Download-Geschwindigkeiten waren in Europa um 57 % höher als bei nicht eigenständigen Netzen (NSA), während China sogar eine Steigerung um 84 % verzeichnete.

In Europa lag laut Speedtestanbieter „Ookla“ Griechenland mit einer durchschnittlichen 5G SA-Downloadgeschwindigkeit von 547,52 Mbit/s an der Spitze, gefolgt von Portugal (491,08 Mbit/s) und Spanien (373,52 Mbit/s). Damit haben diese südeuropäischen Länder die sonst führenden nordischen Länder in dieser Phase der 5G-Entwicklung überholt.

Deutschland, das Vereinigte Königreich und Spanien waren führend beim großflächigen Ausbau durch mehrere Betreiber. Bemerkenswert ist auch die starke ländliche Abdeckung von 5G SA in Spanien und Österreich, die durch die gezielte Nutzung des 700-MHz-Bands und staatliche Förderprogramme wie das spanische UNICO-Programm vorangetrieben wurde.

Insgesamt bringt 5G SA erhebliche Leistungsverbesserungen mit sich. So ist die durchschnittliche Latenz in Europa und China um 20 % geringer als bei 5G NSA, in den USA und Japan sogar um mehr als 25 %. Beim Upload sind die Fortschritte jedoch weiterhin uneinheitlich, da nur wenige Betreiber – mit Ausnahme von T-Mobile US – die für eine bessere Uplink-Performance erforderlichen technologischen Verbesserungen aktiviert haben.