7 vs. Wild Staffel 4: Erste Folge jetzt bei Amazon online

Ab heute ist die erste Folge der 4. Staffel von 7 vs. Wild bei Amazon verfügbar, ihr könnt die Serie wieder bei Freevee oder seit diesem Jahr auch bei Amazon Prime Video selbst schauen. Gegen einen Aufpreis fällt somit erstmals die Werbung weg.

Eine neue Folge erscheint immer am Dienstag und Freitag, ab heute gibt es also die erste Folge von 7 vs. Wild Staffel 4 an dieser Stelle und Ende der Woche folgt die zweite Folge. Die Zahl der Folgen für Staffel 4 ist (soweit ich weiß) nicht bekannt.

Bei YouTube geht es erst in 14 Tagen los, auch da gibt es dann immer dienstags und freitags eine neue Folge zu sehen. Ich warte in diesem Jahr ab, nicht wegen YouTube, sondern weil Staffel 3 für uns recht langweilig war und bevor ich die Zeit für so eine lange Serie opfere, würde mich interessieren, ob Staffel 4 besser ist.

