Microsoft und Activision Blizzard: Es ist noch nicht vorbei

Microsoft ging diese Woche als Sieger vor Gericht in den USA hervor und als man sich in Großbritannien gesprächsbereit zeigte, gingen viele davon aus, dass dieser Deal endlich eingetütet werden kann und es ein Ende hat. Noch nicht ganz.

Microsoft: Deadline bis zum 18. Juli

Die FTC hat zwar in den USA vor Gericht verloren, möchte aber in Berufung gehen. Jetzt ist die Frage, wie lange das alles dauert, denn theoretisch darf Microsoft den Deal ab Montag abschließen, so The Verge, ein Gericht muss die Übernahme also erneut blockieren. Doch selbst wenn es länger dauert, geht Microsoft den Weg?

Die USA sind nämlich nicht die einzige Problemzone.

In Großbritannien zeigte man sich zwar gesprächsbereit, aber die CMA hat bereits vor „einer neuen Fusionsuntersuchung“ gewarnt. Die UK-Behörde hat Bedenken zwecks Cloud-Gaming und den Deal blockiert. Microsoft soll bereits einen neuen Vorschlag unterbreitet haben, der allerdings in Großbritannien abgelehnt wurde.

Als Microsoft am 18. Januar 2022 bekannt gab, dass Activision Blizzard bald ein Xbox Studio werden soll und man das komplette Unternehmen übernehmen will, da setzt man sich eine Frist: 18. Juli 2023. Dieser Tag rückt so langsam immer näher.

Es bleibt also auch auf den letzten Metern spannend. Ich bin aber ehrlich gesagt langsam auch froh, wenn das vorbei ist, denn die Übernahme lieferte zwar hier und da interessante Details, aber so langsam darf man das Thema dann auch abhaken.

