ADAC baut Telemedizin-Angebot aus

Der ADAC erweitert sein medizinisches Angebot und ermöglicht seinen Mitgliedern sowie Inhabern der ADAC Auslandsreisekrankenversicherung ab sofort den direkten Zugang zur telemedizinischen Beratung über die ADAC Medical App.

Die neue Funktion ermöglicht es den Nutzern, innerhalb von drei Stunden einen Termin für eine Videosprechstunde zu erhalten, um gesundheitliche Fragen rund um die Uhr zu klären. Die Kosten für die telemedizinische Beratung werden von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen.

Neben der Videosprechstunde stehen den Nutzern ein Symptomcheck, die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bei einem Arzt ihrer Wahl sowie ein Apothekenservice zur Verfügung. Während die telemedizinische Beratung ausschließlich ADAC-Mitgliedern und Inhabern einer Auslandskrankenversicherung zur Verfügung steht, können der Symptom-Check und der Apothekenservice von allen App-Nutzern in Anspruch genommen werden.

Die ADAC Medical App ist kostenlos im Play Store und App Store erhältlich. Weitere Informationen finden Interessierte online.