ADAC Pendlernetz wächst auf niedrigem Niveau

Seit dem Start der digitalen Mitfahrplattform „ADAC Pendlernetz – powered by twogo“ im August 2023 hat sich die Zahl der registrierten Nutzer auf rund 21.000 fast verdoppelt.

Die Plattform erfreut sich wachsender Beliebtheit, denn mittlerweile sind monatlich fast 15.000 Nutzer aktiv – fast dreimal so viele wie zu Beginn. Innerhalb eines Jahres wurden rund 11.000 Fahrten vermittelt. Die App richtet sich vor allem an Berufspendler und Reisende, aber auch Schüler, Studenten und Senioren können von der günstigen und komfortablen Mobilitätslösung profitieren.

Der ADAC verfolgt mit der Plattform nach eigenen Angaben das Ziel, den Verkehr in den Innenstädten zu entlasten, die Parkplatzsituation zu verbessern, die Spritkosten zu senken und damit auch die Umwelt zu schonen.

Statistiken für das Jahr 2020 zeigen, dass 68 Prozent der Arbeitswege mit dem Auto zurückgelegt werden, wobei durchschnittlich nur 1,5 Personen pro Fahrt im Auto sitzen. Das „ADAC Pendlernetz – powered by twogo“ bietet eine kostenlose App, mit der Fahrer und Mitfahrer untereinander Preise aushandeln können. Die App ermöglicht zudem eine automatische Kostenberechnung und eine Zahlungsabwicklung über Paypal – ohne Vermittlungsgebühren.

