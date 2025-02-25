Adobe bringt Photoshop auf Smartphones

Adobe erweitert die Verfügbarkeit von Photoshop und bringt die beliebte Bildbearbeitungssoftware auf mobile Endgeräte.

Ab sofort ist Photoshop für das iPhone verfügbar, die Android-Version folgt im Laufe des Jahres. Darüber hinaus wird das Web-Erlebnis optimiert, um kreatives Arbeiten flexibler zu gestalten. Die neue mobile App bietet sowohl kostenlosen als auch Premium-Zugang und wurde laut Adobe speziell für Künstlerinnen und Designer entwickelt, die unterwegs arbeiten.

Neue Bearbeitungs- und Designfunktionen sowie die nahtlose Integration zwischen der mobilen und der Web-Anwendung ermöglichen es Kreativen, an ihren Projekten geräteübergreifend zu arbeiten, heißt es. Photoshop im Web wurde mit einer verbesserten Benutzeroberfläche, direkter Adobe Stock-Integration und Unterstützung für gängige Browser wie Chrome, Firefox, Edge und Safari erweitert. Darüber hinaus bietet das neue Photoshop Mobile & Web-Paket erweiterte Funktionen, darunter auf Firefly basierende KI-Tools, eine große Auswahl an Schriftarten sowie fortschrittliche Auswahl- und Retusche-Werkzeuge.

Die mobile Photoshop-App ist kostenlos erhältlich, Premium-Funktionen sind über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Photoshop für das iPhone kann ab sofort im App Store heruntergeladen werden, die Android-Version wird später in diesem Jahr verfügbar sein. Weitere Details hat Adobe im offiziellen Blog veröffentlicht.