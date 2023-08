Akku im Elektroauto tauschen: Nio plant 50 Standorte in Deutschland

Nio hebt sich als Hersteller für Elektroautos mit einer Sache ab: Man kann den Akku auf Wunsch an einer Power Swap Station (PSS) tauschen. Das geht dann, sofern keine Warteschlange ist, deutlich schneller, als ein Ladevorgang an der Säule.

Doch das Konzept geht natürlich nur auf, wenn diese Power Swap Stations (PSS) flächendeckend verfügbar sind. Diese Woche kamen zwei Standorte dazu, in den kommenden Wochen sind laut Nio sieben Power Swap Stations (PSS) geplant.

Ist der Akkutausch die Zukunft?

Allerdings weiß Nio, dass das noch lange nicht reicht und hat diese Woche auch noch eine „flächendeckende Ladeinfrastruktur“ angekündigt. So seien bereits 50 Standorte „gesichert“ und Nio hat die entsprechenden Verträge unterzeichnet.

Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das Konzept aufgeht und möchte das vielleicht auch mal mit dem nächsten Testwagen von Nio ausprobieren. Es bleibt für mich nämlich kritisch, wenn das nur eine Marke aufbaut und es keinen Standard gibt.

Diese Power Swap Stations (PSS) sind sehr teuer und Elektroautos laden immer schneller. Moderne Elektroautos mit 800 Volt-Technologie kann man teilweise in unter 20 Minuten auf 80 Prozent laden (da hinkt Nio allerdings noch hinterher).

Das macht eine Disruption aber in meinen Augen auch so spannend, denn ich weiß natürlich nicht, was sich am Ende durchsetzt. Grundsätzlich finde ich das Konzept als Ergänzung (sieht auch Nio so) gut, aber nur, wenn wir einen Standard haben.

