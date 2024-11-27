Mobilität

Aktion im Dezember: Elektroauto für 0,07 €/kWh laden

Solltet ihr einen der in ganz Deutschland verteilten Standorte der Pfalzwerke bei euch in der Nähe haben, dann könnte ein Besuch am 7. Dezember 2024 interessant sein. An diesem Tag gewährt man nämlich im Rahmen einer „Nikolausaktion“ einen hohen Rabatt auf das Laden von Elektroautos.

Während der Aktion kann an 33 ausgewählten Standorten in ganz Deutschland Strom zum Sonderpreis von nur 0,07 EUR/kWh geladen werden kann. Die Aktion gilt zwischen 10:00 und 19:00 Uhr. Auf der Website der Pfalzwerke können Interessierte auf einer Karte nachschauen, ob sich ein Aktionsstandort in ihrer Nähe befindet.

Die Besonderheiten der Aktion sind klar geregelt: Ladevorgänge, die vor oder nach den angegebenen Zeiten beginnen, werden nach dem regulären Tarif bzw. dem Tarif zum Zeitpunkt des Ladebeginns abgerechnet. Die Aktionstarife gelten jedoch bis zum Ende des Ladevorgangs, wenn dieser innerhalb des Zeitfensters gestartet wurde. Für die Freischaltung des Ladevorgangs wird eine Sicherheitskaution von 35,00 € auf der Kreditkarte blockiert.


  1. Chris. 🌟
    sagt am

    interessant, ausschliesslich Kreditkarten, auch Debit. Aber keine GC, keine Ladekarten…

    Aber die dichteste hat immer noch ca. 50k Entfernung, schade.

    Antworten
  2. Gast 🎖
    sagt am

    Bin mal gespannt, ob es dann auch zu Schlangen an den Ladesäulen führt. Für ein paar Cent Rabatt werden die normalen Tankstellen ja auch gern mal belagert.

    Antworten

