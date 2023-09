Alan Wake 2: Exklusives Gameplay-Video zeigt 11 Minuten aus dem Spiel

Nach einer zehntägigen Verschiebung des Erscheinungstermins und einer alles andere als einfachen Entwicklung soll Alan Wake 2 Ende Oktober die Fans der Serie begeistern. Je näher die Veröffentlichung des Spiels rückt, desto mehr Informationen und Gameplay-Videos werden veröffentlicht.

IGN – ein Online-Magazin für Videospiele – hat jetzt ein genau 11-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht, um interessierten Fans die Wartezeit bis zum Release zu verkürzen. Das Video zeigt einige der Spielmechaniken wie das Kampf- und Verteidigungssystem und die dunkle, atmosphärische Spielwelt.

Alan Wake 2 wird am 27. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S ausschließlich in digitaler Form in den jeweiligen Online-Stores der Plattformen veröffentlicht.

