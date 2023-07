Alan Wake 2: Stimmen der Entwickler zum Spiel und Rückschau auf den ersten Teil

Mit Alan Wake 2 will das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment nicht nur Fans der Serie beglücken, sondern das Thema Überlebenshorror neu definieren. Nachdem nach der offiziellen Ankündigung lange Zeit im Hintergrund an dem Spiel gearbeitet wurde, sind in den letzten Wochen ein neuer Trailer und ein neues Gameplay-Video veröffentlicht worden.

Das jetzt veröffentlichte Video gibt Einblicke in die Entwicklung und enthält Stimmen des Teams, die auf den ersten Teil von Alan Wake zurückblicken. Zu Wort kommt auch Sam Lake, Creative Director bei Remedy Entertainment.

Alan Wake war und ist heute noch eines meiner Lieblingsspiele. Besonders beeindruckt war ich von dem Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit, das durch die Atmosphäre im Spiel nahezu perfekt umgesetzt wurde.

Ich hoffe sehr, dass Alan Wake 2 diesen Punkt wieder aufgreift und das Ganze auf eine neue Ebene hebt. Der erste Eindruck gefällt mir schon sehr gut.

Alan Wake 2 wird am 17. Oktober exklusiv in digitaler Form für die PlayStation 5 und die Xbox Serie X|S in den jeweiligen Online-Stores der Plattformen veröffentlicht. Die PC-Version wird exklusiv über den Epic Games Store vertrieben.

