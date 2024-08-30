Gaming

Alan Wake und Control: Remedy plant ein Universum zu den Spielen

Alan Wake 2 Header

Ein „Universum“ rund um beliebte Inhalte ist mittlerweile ein beliebter Weg, um a) neue Fans zu gewinnen, die mit einem anderen Medium unterwegs sind und b) ist es eine gute Möglichkeit, um die Einnahmen mit bekannten Marken zu steigern.

Remedy hat von Nintendo und Co. gelernt und plant genau das für die zwei Spiele-Marken im Lineup. Man möchte Alan Wake und Control nicht nur als Spiel, sondern auch als TV-Serie, als Film und mehr anbieten. Und die Inhalte sind dann verknüpft.

Partner ist Annapurna, die sich bei Spielen mit Stray einen Namen gemacht haben, das Katzenspiel wird auch verfilmt. Die helfen Remedy auch bei Control 2, was sich in der aktiven Entwicklung befindet. Details dazu möchte man erst später nennen.

Klingt jetzt gar nicht so abwegig, vor allem Alan Wake 2 fühlte sich wie ein Film an, den man aktiv spielt. Ich kann mir Alan Wake und Control durchaus auf der großen Kinoleinwand und als Serie vorstellen, dieses Genre ist dort durchaus erfolgreich.

