Netflix hätte gerne ein eigenes Star Wars

Netflix musste sich in den letzten Jahren kaum Gedanken über Wachstum machen, denn das kam quasi von alleine und die Pandemie sorgte zusätzlich für einen Push. Doch diese Zeiten sind langsam vorbei, daher geht Netflix jetzt auch neue Wege.

Eine Strategie für die kommenden Jahre ist der Wunsch nach etwas wie Star Wars oder Harry Potter. Einer Marke, die mit Serien, Filmen, Spielzeug, Spielen, Apps und mehr funktioniert. Eine Marke, um die man ein großes Universum aufbauen kann.

We want to have our version of ‘Star Wars’ or our version of ‘Harry Potter,’ and we’re working very hard to build that. But those are not built overnight.