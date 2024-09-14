ALDI SÜD setzt auf pflanzliche Ernährung – über 1.200 vegane Produkte

Handel

ALDI SÜD hat in seinem aktuellen Ernährungsreport die Fortschritte bei der Umstellung des Sortiments auf eine nachhaltigere und bewusstere Ernährung vorgestellt.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Erhöhung des Anteils pflanzlicher Produkte. Demnach sind derzeit 60 Prozent der Lebensmittel im Sortiment pflanzlich. Zudem bietet das Unternehmen mehr als 1.200 Produkte an, die als vegan gekennzeichnet sind. Bis 2026 soll dieser Anteil auf 1.400 steigen.

ALDI SÜD erfasst pflanzliche Lebensmittel systematisch

Der Discounter hat begonnen, das Verhältnis von pflanzlichen zu tierischen Produkten systematisch zu erfassen, um den Anteil pflanzlicher Lebensmittel weiter zu erhöhen. Vertreter von Organisationen wie der Albert Schweitzer Stiftung sehen in dieser Entwicklung einen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Ernährung. Die Kennzeichnung veganer Produkte und der Ausbau des pflanzlichen Sortiments sollen in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben werden.

Darüber hinaus arbeitet ALDI SÜD nach eigenen Angaben an der Optimierung der Rezepturen und der Erhöhung des Bio-Anteils im Sortiment. Dabei wird auch der Aspekt der Biodiversität berücksichtigt, so der Händler. Zur Unternehmensstrategie gehört auch die Förderung der Ernährungsbildung, um das Bewusstsein für gesunde Ernährung zu stärken.

Den neuen Ernährungsreport von ALDI SÜD könnt ihr online abrufen (PDF)


