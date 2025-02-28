Alexa: Amazon verspricht „brandneues“ Echo-Lineup

Amazon kündigte diese Woche mit Alexa+ eine neue Version an und es war ein eher ungewöhnlicher Zeitpunkt für ein Event von Amazon, die Neuheiten meistens im Herbst zeigen. Doch die Plus-Version sollte eigentlich schon letzten Herbst starten.

Was mich persönlich jedoch überraschte, war die fehlende Echo-Hardware diese Woche. Es war ein langes Event, über eine Stunde sprach Amazon über Alexa. Die neue Hardware war jedoch nicht Teil davon. Und es wird noch eine Weile dauern.

Amazon Alexa: Mehr Echo-Speaker mit Display

In einem Interview mit Bloomberg hat Amazon-Chef Andy Jassy eine „brandneue Reihe von Geräten, die im Herbst kommen und die schön sind“ versprochen. Man wollte noch keine Details nennen, aber Amazon hat hier einen ganz klaren Fokus.

Gegenüber The Verge hat Panos Panay auf dem Event verraten, dass er vor allem an Displays glaubt und die neue Version von Alexa wurde in erster Linie auf Echos mit Display gezeigt. Ich gehe also davon aus, dass wir da sehr viel sehen werden.