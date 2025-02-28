Smart Home

Alexa: Amazon verspricht „brandneues“ Echo-Lineup

Autor-Bild
Von
|
Amazon Echo Spot 2024 Header

Amazon kündigte diese Woche mit Alexa+ eine neue Version an und es war ein eher ungewöhnlicher Zeitpunkt für ein Event von Amazon, die Neuheiten meistens im Herbst zeigen. Doch die Plus-Version sollte eigentlich schon letzten Herbst starten.

Was mich persönlich jedoch überraschte, war die fehlende Echo-Hardware diese Woche. Es war ein langes Event, über eine Stunde sprach Amazon über Alexa. Die neue Hardware war jedoch nicht Teil davon. Und es wird noch eine Weile dauern.

Amazon Alexa: Mehr Echo-Speaker mit Display

In einem Interview mit Bloomberg hat Amazon-Chef Andy Jassy eine „brandneue Reihe von Geräten, die im Herbst kommen und die schön sind“ versprochen. Man wollte noch keine Details nennen, aber Amazon hat hier einen ganz klaren Fokus.

Gegenüber The Verge hat Panos Panay auf dem Event verraten, dass er vor allem an Displays glaubt und die neue Version von Alexa wurde in erster Linie auf Echos mit Display gezeigt. Ich gehe also davon aus, dass wir da sehr viel sehen werden.

Amazon Echo Lineup 2024

Amazon Alexa Plus Logo

Amazon: Diese Echos bekommen kein Alexa+

Amazon hat gestern Alexa+ angekündigt, eine bessere Version, die persönlicher ist und mehr kann. Aber auch eine Version, die mal…

27. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Alexa: Amazon verspricht „brandneues“ Echo-Lineup
Weitere Neuigkeiten
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech
Mg4 Xpower Rims (2023)
MG Motor plant eine elektrische Offensive
in Mobilität
YouTube überprüft Familientarif-Mitglieder auf Wohnsitz
in Dienste
Amazon startet Google Pixel Week
in Smart Home
Xbox 2024 Header
Die nächste Xbox könnte sehr teuer werden
in Gaming
Playstation Logo 2024 Header
Sony plant eine „große PlayStation-Präsentation“ für September
in Events
Ice 4 Baureihe 412
Probe BahnCard schon ab 9,99 € – Bahn startet neue Rabattaktion
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google Pixel 10: Neues Basismodell für 2026 sorgt schon für Kritik
in Smartphones
N26 Sim
N26 senkt Preise für Mobilfunktarife
in Fintech
Rayman Header
Rayman kommt zurück (aber es dauert noch)
in Gaming