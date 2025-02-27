Dienste

Amazon: Diese Echos bekommen kein Alexa+

Amazon hat gestern Alexa+ angekündigt, eine bessere Version, die persönlicher ist und mehr kann. Aber auch eine Version, die mal eben 20 Dollar im Monat kostet, wenn man kein Amazon Prime nutzt. Eine Frage wurde allerdings nicht beantwortet.

Mit welchen Echos ist Alexa+ kompatibel? Amazon gab nur an, dass es nächsten Monat mit dem Echo Show 8, 10, 15 und 21 losgeht, in einem FAQ-Bereich hat man mittlerweile aber auch verraten, dass ältere Echo-Modelle ebenfalls mit dabei sind.

Doch es gibt ein paar Ausnahmen, so Amazon, denn Alexa+ gibt es nicht für den Echo Dot 1st Gen, Echo 1st Gen, Echo Plus 1st Gen, Echo Tap, Echo Show 1st Gen, Echo Show 2nd Gen und Echo Spot 1st Gen. Es sind also einige Modelle, aber es sind fairerweise auch sehr alte Echos, das finde ich dann doch noch ganz okay.

  1. Holger 👋
    sagt am

    Ist laut Amazon eh nicht für den deutschen Markt geplant…

    Antworten
  2. Kharma 👋
    sagt am

    also nichts für meine Echos… OK dann eben nicht… vielleicht gibt es mal einen chatGPT skill

    Antworten
  3. Koreh 🌀
    sagt am

    also vermutlich nix auf sonos, wa?

    Antworten

