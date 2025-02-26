Amazon: Preis für Alexa+ ist da (es wird teuer)

Amazon hat heute Alexa+ angekündigt und das für viele wichtigste Detail hat man sich bis zum Schluss aufgehoben, nämlich den Preis. Die neue Alexa kostet stolze 19,99 Dollar im Monat. Ich hätte mit 9,99 Dollar gerechnet, das ist echt heftig.

Umgerechnet dürften das also ca. 20 Euro im Monat sein, wobei es noch keine Details für Deutschland gibt, denn es geht „in den nächsten Wochen“ in den USA los. Zu den ersten Geräten gehören übrigens der Echo Show 8, 10, 15 und 21.

Doch Amazon weiß, dass nur wenige 20 Dollar für Alexa+ im Monat zahlen werden, daher ist diese Version mit Amazon Prime kostenlos. Am Ende ist Alexa+ also nur ein weiterer Dienst, mit dem Amazon die Nutzer zum Prime-Abo locken möchte.

The latest evolution of generative AI is here. Meet Alexa+, our smartest, most conversational, and personalized AI assistant to date. Alexa+ is designed to leverage state-of-the-art architecture that connects LLMs, agentic capabilities, third-party services, and more to your… pic.twitter.com/HlpbfGmfCL — Amazon (@amazon) February 26, 2025

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und mehr und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

