Amazon: Preis für Alexa+ ist da (es wird teuer)

Amazon hat heute Alexa+ angekündigt und das für viele wichtigste Detail hat man sich bis zum Schluss aufgehoben, nämlich den Preis. Die neue Alexa kostet stolze 19,99 Dollar im Monat. Ich hätte mit 9,99 Dollar gerechnet, das ist echt heftig.

Umgerechnet dürften das also ca. 20 Euro im Monat sein, wobei es noch keine Details für Deutschland gibt, denn es geht „in den nächsten Wochen“ in den USA los. Zu den ersten Geräten gehören übrigens der Echo Show 8, 10, 15 und 21.

Doch Amazon weiß, dass nur wenige 20 Dollar für Alexa+ im Monat zahlen werden, daher ist diese Version mit Amazon Prime kostenlos. Am Ende ist Alexa+ also nur ein weiterer Dienst, mit dem Amazon die Nutzer zum Prime-Abo locken möchte.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und mehr und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Nicht mal 99 Cent gibts dafür!

    Bei solchen Artikeln würde ich mir eine Umfrage am Ende des Artikels wünschen, damit man sieht, wie die Leute dazu stehen. Will ja nicht jeder kommentieren.
    Nur so ne Idee.

    Antworten
  2. basti 👋
    sagt am

    Man merkt das ein Apple Fanboy den Artikel verfasst hat.
    Alle KI Modelle verlangen zurzeit 20 Euro und bei Amazon ist es auf einmal „heftig“.
    Wenn Apple überhaupt etwas vergleichbares hätte, würden sie das doppelte nehmen und du würdest wahrscheinlich sagen, dass es OK sei.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu basti ⇡

      Fanboy im Jahr 2025, aber okay, nicht jeder wird erwachsener mit der Zeit.

      Zum Kommentar: Ich kenne die anderen Modelle, ich finde es auch okay, dass es kostenpflichtige Optionen gibt. Aber Amazon verfolgt ein anderes Geschäftsmodell als OpenAI, das sollte klar sein? Sieht man ja auch, dass es in Prime enthalten ist. Prime kostet im Jahr weniger als Alexa+ ein Jahr kosten würde.

      Antworten
      1. Basti 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ja und genau deswegen ist es doch ok. Wer Prime Mitglied ist bekommt es inklusive. Das ist doch ein fairer Ansatz. Ich finde bei Amazon wird da immer sehr streng hingeschaut. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran dass Amazon für Geräte und Software immer schon sehr günstige Preise angesetzt hat. Wir sind wahrscheinlich etwas verwöhnt.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Basti ⇡

          Ich kann nur für mich sprechen, aber ich schaue genauer hin, weil sie Prime, Music oder Prime Video nicht immer gut behandelt haben in letzter Zeit. Jetzt ist Alexa+ kostenlos mit Prime, aber wenn das sonst 20 Dollar im Monat kosten soll, wird das kaum so bleiben.

          Amazon hat sein Geschäftsmodell bisher halt massiv auf den Online Shop aufgebaut, wie Google auf die Suche und Werbung, jetzt gehen sie langsam alle den Weg der Premium-Abos und das nicht immer optimal.

          Antworten
    2. DeziByte 🏆
      sagt am zu basti ⇡

      Sehr große Anschuldigungen, für pure Spekulationen. ;)
      „Wenn“, „hätte“, „würde“, „würdest“, „wahrscheinlich“, alles in einem Satz, merkste selber, hmm?

      Antworten
  3. Sascha 🪴
    sagt am

    Und in 3 Monaten wird Amazon Prime wieder 20+ Euro teurer im Jahresabo…

    Antworten
    1. Herr M. 🌟
      sagt am zu Sascha ⇡

      Dann werde ich kündigen. Nutze nur Video und den Versand. Das ganze andere Zeug will ich nicht mehr mitfinanzieren, irgendwann ist einfach auch Schluss.

      Antworten
      1. Max 🔱
        sagt am zu Herr M. ⇡

        Oder man nutzt dann die Angebote wie z.b. eine Woche Prime für nur 0,99€.

        Antworten
    2. Felix 🔆
      sagt am zu Sascha ⇡

      Falls 20€ reicht. Wenn die echt 20€ im Monat für Alexa+ verlangen, müsste Prime ja viel teurer werden.

      Antworten

