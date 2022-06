Alexa, lass meine verstorbene Oma eine Geschichte vorlesen

Amazon hat im Rahmen der re:Mars-Konferenz in Las Vegas eine neue Funktion für Alexa angekündigt, die verstorbene Menschen für einen Moment „wiederbeleben“ soll. Und zwar sollen mit kurzen Audio-Inhalten lange Geschichten möglich sein.

Beispiel: Ein etwa eine Minute langer Clip von eurer verstorbenen Oma kann von Amazon „synthetisiert“ werden und dann liest euch Alexa mit der Stimme der Oma eine Nachtgeschichte vor. Auf dem Alexa-Event war das „Der Zauberer von Oz“.

Amazon wollte keine weiteren Details zu dieser neuen Funktion nennen, bezeichnet sie aber als „magisch“. Die KI wird immer besser und wir leben so langsam in einer Zeit, in der Science Fiction zur Realität wird, so Rohit Prasad (Teil des Alexa-Teams).

