All The Old Knives: Amazon Prime Video veröffentlicht Trailer zum Spionage Thriller

Der Spionage-Thriller „All The Old Knives“ erscheint am 8. April 2022 exklusiv bei Prime Video. Inzwischen ist auch der Trailer da.

All The Old Knives basiert auf dem gleichnamigen Roman von Olen Steinhauer und ist vom dänischen Regisseur Janus Metz verfilmt worden. In den Hauptrollen sind neben Chris Pine und Thandiwe Newton auch Laurence Fishburne und Jonathan Pryce zu sehen.

-->

Amazon hat nun dieser Tage den Trailer zum Film veröffentlicht. Dieser gewährt einen ersten kleinen Vorgeschmack. Außerdem hat man sich detailliert zum Inhalt geäußert. Wer sich dafür interessiert, kann die nachfolgende Inhaltsbeschreibung durchlesen. Natürlich sind darin kleinere Spoiler enthalten.

All The Old Knives Trailer

All The Old Knives – darum geht es

Die CIA entdeckt, dass einer ihrer Agent:innen Informationen weitergegeben hat, welche mehr als 100 Menschen das Leben gekostet hat. Der erfahrende Agent und Ex-Spion Henry Pelham (Chris Pine) wird beauftragt, um unter seinen ehemaligen Kollegen den Maulwurf aufzuspüren. Angefangen in der Wiener Behörde führen seine Ermittlungen ihn über England nach Kalifornien, wo er auf seine ehemalige Kollegin und Ex-Geliebte Celia Harrison (Thandiwe Newton) trifft. Beim romantischen Dinner flammen nicht nur alte Gefühle, sondern auch Erinnerungen an einen gemeinsamen Fall auf und die beiden sind zunehmend gezwungen, die Grenzen zwischen Beruf und Leidenschaft verschwimmen zu lassen. All The Old Knives ist eine fesselnde Geschichte über Liebe, globale Spionage, moralische Zweideutigkeit und tödlichen Verrat.

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u. a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

„Sachertorte“: Amazon Prime Video investiert weiter in den Deutschen Film Prime Video investiert weiter in den Deutschen Film. Nach dem Start des ersten Amazon Original Films von Amazon Studios im Dezember 2021, One Night Off, hat Prime Video in dieser Woche sein nächstes Filmprojekt im deutschsprachigen Raum angekündigt. Zusammen mit…6. März 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->