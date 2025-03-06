Alpine A390: Der „letzter Feinschliff“ für den Tesla-Jäger steht an
Renault will das Model Y von Tesla mit einem Premium-Elektro-SUV angreifen, dem Alpine A390. Man hat schon ganz offiziell verraten, dass der weltweite Bestseller in dieser Kategorie das Ziel ist. Wobei die meisten Marken das Model Y vor Augen haben, logisch, es verkauft sich gut, aber nur wenige geben das eben offen zu.
Diese Woche hat Alpine frische Bilder des Erlkönig veröffentlicht und spricht von einem „letzten Feinschliff“, im Moment befindet man sich am Polarkreis und testet das Elektroauto unter härtesten Bedingungen. Die Weltpremiere des Alpine A390 ist für den 27. Mai 2025 in Dieppe geplant, technische Details gibt es noch keine.
Wir sprechen über einen recht kompakten Fastback (4.615 mm Länge, 1.532 mm Höhe und 1.885 mm Breite) und Alpine plant ein „emotionales Fahrzeug“, welches gleichzeitig Familienauto im Alltag und auf Wunsch ein echter Sportwagen ist. Es dürfte also, jedenfalls in der Top-Version, auch ordentlich Power beim A390 geben.
Die Alpine …. ich bin stolzer Besitzer einer Alpine V6 Turbo.
Baujahr 1990. Ich würde sie um keinen Preis der Welt veraufen🙂↔️🤍👌
Wenn ich die Bilder und den Text lese, kommt ich zu den Schluss, dass es Renault eben nicht verstanden hat was das Model Y ausmacht.
Daher glaube ich, wird dieser versuchte Angriff ins leere gehen.
Es ist ein Alpine, die verkaufen eh nur ein paar Hundert bis Tausend Stück an Fans…