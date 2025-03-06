Alpine A390: Der „letzter Feinschliff“ für den Tesla-Jäger steht an

Renault will das Model Y von Tesla mit einem Premium-Elektro-SUV angreifen, dem Alpine A390. Man hat schon ganz offiziell verraten, dass der weltweite Bestseller in dieser Kategorie das Ziel ist. Wobei die meisten Marken das Model Y vor Augen haben, logisch, es verkauft sich gut, aber nur wenige geben das eben offen zu.

Diese Woche hat Alpine frische Bilder des Erlkönig veröffentlicht und spricht von einem „letzten Feinschliff“, im Moment befindet man sich am Polarkreis und testet das Elektroauto unter härtesten Bedingungen. Die Weltpremiere des Alpine A390 ist für den 27. Mai 2025 in Dieppe geplant, technische Details gibt es noch keine.

Wir sprechen über einen recht kompakten Fastback (4.615 mm Länge, 1.532 mm Höhe und 1.885 mm Breite) und Alpine plant ein „emotionales Fahrzeug“, welches gleichzeitig Familienauto im Alltag und auf Wunsch ein echter Sportwagen ist. Es dürfte also, jedenfalls in der Top-Version, auch ordentlich Power beim A390 geben.