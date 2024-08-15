Alternative Antriebe boomen – doch Elektroautos stecken in der Krise

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 wurden in Deutschland insgesamt 757.373 Pkw mit alternativen Antrieben neu zugelassen. Dazu zählen Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid-, Plug-in-, Brennstoffzellen-, Gas- und Wasserstoffantrieb. Der Anteil dieser Fahrzeuge am Gesamtmarkt der Neuzulassungen lag bei 44,3 Prozent, was einem leichten Anstieg von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Innerhalb der Kategorie der alternativ angetriebenen Fahrzeuge hatten Elektrofahrzeuge (inkl. BEV, Plug-in und Brennstoffzelle) einen Anteil von 18,7 Prozent. Dies entspricht 319.320 zugelassenen Fahrzeugen und einem Rückgang von 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark betroffen waren die reinen Elektrofahrzeuge (BEV), deren Zulassungen um 20,1 Prozent auf 214.887 Fahrzeuge zurückgingen.

Trotz des leichten Anstiegs der alternativen Antriebe insgesamt verzeichneten die reinen Elektrofahrzeuge (BEV) einen deutlichen Rückgang. Ihr Marktanteil sank auf 12,6 Prozent, was auf eine insgesamt rückläufige Nachfrage in diesem Segment hindeutet, so das Kraftfahrt-Bundesamt.