Amazon Alexa bringt euch Jugendsprache bei

Man kann ja durchaus darüber streiten, ob die „Jugend“ die „Jugendwörter“ im Alltag wirklich benutzt, die jährlich gesucht werden, aber am Wochenende wird das Thema wieder die Runde machen, denn am Samstag gibt es die Entscheidung.

Das Jugendwort 2024 steht an und Begriffe wie Talahon, Aura und Schere sind in den Top 3 gelandet. Sagt euch alles nichts? Dann könnte euch Amazon helfen, denn Alexa beherrscht jetzt auch „Alexa, erklär mir Jugendsprache“ als Befehl.

Der Dienst von Amazon erklärt euch dann, was der Begriff bedeutet und es gibt auch noch ein Beispiel dazu. Und auch „Alexa, kannst du Jugendsprache?“ kann der Assistent jetzt, so könnt ihr die „Jugendsprache“ direkt am Speaker üben.

Am Samstag könnt ihr dann natürlich auch „Alexa, was ist das Jugendwort 2024?“ fragen, aber ich gehe davon aus, dass das Wort nach der Ankündigung auf der Buchmesse in Frankfurt sowieso in sämtlichen Medien die Runde machen wird.

