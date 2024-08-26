Amazon Echo Spot: Alexa-Speaker ist im Angebot

Amazon hatte zum Start des neuen Echo Spot ein gutes Angebot, bei dem Prime-Nutzer den Alexa-Speaker für 55 Euro kaufen konnten. Ich habe in meinem Test angemerkt, dass das ein guter Deal ist, die UVP (95 Euro) allerdings eher nicht.

Doch ich mag den Amazon Echo Spot weiterhin, daher wollte ich euch auf das aktuelle Angebot für 69,99 Euro bei Amazon aufmerksam machen, welches auch für Nicht-Prime-Nutzer gilt. Da kann man eher über den Kauf nachdenken.

Würde ich jetzt zuschlagen? Schwer zu sagen, denn es stehen einige Deal-Events und der Black Friday im Herbst an, die 70 Euro haben wir sicher nicht das letzte Mal gesehen und ich würde auch 60 Euro oder weniger nicht ausschließen. Die 95 Euro sind jedenfalls zu viel für viele, sonst hätte Amazon wohl nicht so schnell reagiert.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.