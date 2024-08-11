Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Amazon Echo Spot

Ich war ein durchaus großer Fan des ersten Amazon Echo Spot, der 2017 gezeigt wurde und dann 2018 nach Deutschland kam. Doch schon 2019 folgte das Ende und ich dachte eigentlich, dass Amazon mit dem Echo Spot abgeschlossen hat.

Doch ich habe mich geirrt, denn im Sommer gab es ein Comeback und seit dem nutze ich die neue Version des Amazon Echo Spot. Nach dem Umzug habe ich den Speaker bei mir im Büro untergebracht und bin damit bisher wirklich zufrieden.

Wir haben kurz überlegt, ob wir bei Alexa bleiben, denn es geht derzeit leider auch bergab und neue Funktionen könnten bald Geld kosten, aber die Alternativen sind bescheiden, denn das Speaker-Lineup von Google und Apple ist … bescheiden.

Der Amazon Echo Spot ist zwar nicht mein Haupt-Speaker für Musik im Büro, da habe ich eine viel bessere Alternative, aber es ist mein Alexa-Speaker im Büro und diese Aufgabe erfüllt er sehr gut und sieht dabei in meinen Augen auch gut aus.

Ich finde, er hat ein bisschen an Charme verloren, das runde Display in der Mitte des ersten Spots war schöner, aber er ist im Lineup derzeit eine gute Option für so einen Einsatz (oder auf dem Nachttisch, der Echo Dot mit Uhr wurde eingestellt).

Nur der Preis des neuen Amazon Echo Spot, das ist so ein Punkt, denn mit 95 Euro ist der durchaus fair, aber man ist aggressive Preise bei Amazon gewohnt, da man nicht mit Hardware das Geld verdient. Und zum Start waren es auch nur 55 Euro.

Das wäre ein Preis, bei dem ich den Amazon Echo Spot sofort empfehlen kann. Und ich bin mir sicher, der Black Friday und Weihnachten kommen näher, dass wir das in Zukunft wieder sehen werden. Kann man also mal bis Herbst im Auge behalten.

Amazon Echo Spot: Test als Video

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.