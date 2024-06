Amazon Hörbuch-Dienst Audible jetzt 90 Tage kostenlos testen

Alle interessierten User mit Prime-Abo können den Hörbuch-Dienst von Amazon „Audible“ ab heute 90 Tage kostenfrei ausprobieren.

Audible-Neukunden mit Prime können im Vorfeld des Prime Days 2024 ab heute und noch bis zum 31. Juli 2022 Audible 90 Tage kostenlos testen. Das Angebot umfasst jeden Monat ein Hörbuch nach Wahl und unbegrenzten Zugriff auf die Audible Original Podcasts. Nach 3 Monaten kostet Audible 9,95 Euro monatlich. Das Audible-Abo ist jederzeit kündbar, auch innerhalb des Testzeitraums.

Kunden können Audible wie üblich auf dem Smartphone, Tablet, am Computer oder ihrem Amazon Echo nutzen. Zur Auswahl stehen neben zahlreichen Hörbüchern auch Hörspiele für Kinder und Erwachsene. Das Angebot gilt für alle Neukunden und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten.

Zur Audible-Aktion →

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Amazon Music Unlimited: Es gibt 5 Monate gratis Der Prime Day 2024 steht vor der Tür und im Vorfeld hat Amazon ein Aktionsangebot für Amazon Music Unlimited am Start. Wer Amazon Music Unlimited bisher noch nicht ausprobiert hat, […]25. Juni 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->