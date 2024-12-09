Amazon holt aktuellen Kinofilm direkt zu Prime Video

Amazon ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass Filme besonders schnell bei Prime Video landen, da man sie auch gerne mal lizenziert und erst den Verkauf abwartet. Doch bei „Red One“ ist das anders, denn da geht es schon am 12. Dezember los.

Der Film kam erst am 7. November in die Kinos, wird aber noch diese Woche direkt bei Amazon Prime Video zu sehen sein. So erhofft man sich wohl neue Zuschauer vor Weihnachten, denn nach Weihnachten wird der Film sicher stark einbrechen.

Zur Hauptbesetzung gehören Dwayne Johnson, Chris Evans und Lucy Liu, bei IMDb gibt es 6,8 Punkte, was für solche Filme durchaus okay ist, aber mit 163 Millionen Dollar ist der Film auch nicht der große Erfolg im Kino und liegt hinter den 250 Millionen, die Amazon bezahlt hat. Vielleicht erhofft man sich bei Prime Video mehr.

Damit dürfte Amazon aber auch dafür sorgen, dass die Kinobesuche jetzt kurz vor Weihnachten massiv einbrechen, dabei nimmt Red One gerade erst etwas an Fahrt auf und hat ein erfolgreiches Nikolauswochenende hinter sich. Finde ich aber nicht schlecht, sowas darf Amazon gerne häufiger bei neuen MGM-Filmen machen.

