Das ist der neue Amazon Kindle 2024

Amazon scheint seine Kindle-Reihe mal wieder zu pflegen und es gäbe da einige Modelle, die langsam ein Upgrade vertragen würden. Der normale Kindle gehört zwar nicht zwingend dazu, ist aber der Bestseller und wird daher neu aufgelegt.

Auf Reddit ist ersten Nutzern aufgefallen, dass man bei MediaMarkt in Spanien schon den Amazon Kindle 2024 findet und dieser in Schwarz und Grün ab dem 1. Oktober für 119 Euro erhältlich sein wird. Der aktuelle Kindle scheint ausverkauft.

Es gibt ein 6 Zoll großes HD-Display mit 300 ppi, das bleibt also, aber es ist 25 Prozent heller, die Animationen sind etwas flüssiger und der Kontrast besser. Und der neue Kindle ist etwas leichter. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 8 Wochen, was also 2 Wochen mehr als bisher wären, und geladen wird hier erneut über USB C.

Amazon hat laut Beschreibung an der Nachhaltigkeit gearbeitet und es gibt 16 GB internen Speicher, das kennen wir ebenfalls vom Vorgänger. Falls das mit Oktober stimmt, dann dürfte der neue Amazon Kindle 2024 sehr bald vorgestellt werden.

