Amazon Prime Deal Days 2024 starten am 8. Oktober

Amazon startet bald ein weiteres Shopping-Event für seine Prime-Kunden. Das war bereits erwartet worden und nun haben wir auch ein Datum. Die Prime Deal Days 2024 finden am 8. und 9. Oktober statt.

Amazon kündigt die Rückkehr der Prime Deal Days am 8. und 9. Oktober an. Während dieses 48-stündigen Events haben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, von „exklusiven Angeboten“ aus einer Vielzahl von Kategorien wie Elektronik, Spielzeug, Mode und Haushaltswaren zu profitieren. Bekannte Marken wie Playmobil, Philips, Bosch, Samsung und viele mehr bieten in diesem Zeitraum Rabatte an.

Um das Beste aus den Prime Deal Days herauszuholen, empfiehlt Amazon seinen Prime-Mitgliedern, sich rechtzeitig vorzubereiten. Dazu gehören die Nutzung der verschiedenen Versandoptionen, die Suche nach personalisierten Angeboten und die Einrichtung von Deal-Benachrichtigungen. Über die Amazon-App können sich Mitglieder über ihre zuletzt angesehenen Artikel oder gespeicherten Produkte benachrichtigen lassen. Auch Alexa kann helfen, Deals zu verfolgen, indem sie Benachrichtigungen über Produkte auf der Wunschliste oder im Warenkorb sendet.

Die Prime Deal Days finden nicht nur in Deutschland, sondern zeitgleich auch in zahlreichen anderen Ländern statt, darunter Australien, Frankreich, Italien, Spanien und die USA. Etwas später im Oktober wird auch Japan dabei sein.

Erste und beste Anlaufstelle für die Prime Deal Days ist diese Sonderseite bei Amazon. Dort landen dann auch stets die tagesaktuell besten Angebote.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich im Vorfeld bei Amazon Prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

Zu den Deals bei Amazon →

Über interessante Aktionen und Angebote im Rahmen der Prime Deal Days 2024 informieren wir euch wie üblich tagesaktuell im Blog, sobald es losgeht.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.