Amazon Prime Video: Fans von Ende einer „guten“ Serie enttäuscht

Amazon hat bestätigt, dass man „Das Rad der Zeit“ (Original: The Wheel of Time) bei Prime Video einstellen wird. Fans reagierten am Wochenende enttäuscht auf diese Entscheidung, denn die Serie entwickelte sich mit der Zeit immer besser.

Die Bewertungen bei IMDb und Co. legten mit der zweiten und dritten Staffel, die die letzte Staffel sein wird, zu. Einige Folgen kamen im Frühjahr sogar auf eine 9er-Wertung. Doch die Zuschauerzahlen brachen schon mit der zweiten Staffel ein.

Und das ist am Ende die harte „Währung“, in der Unternehmen wie Amazon solche Dinge bewerten. Man wollte hier sowas wie ein „Game of Thrones für Amazon Prime Video“ haben, aber diese Zuschauerzahlen konnte die Serie eben nicht erreichen.

Amazon Prime Video: Fokus auf andere Serien

Amazon schaut mittlerweile aber auch, wo man sparen kann, und wird das Budget lieber für Fallout, God of War und Mass Effect investieren, diese Marken sind größer und bekannter. Es liegt also nicht unbedingt an der Serie, die Fans sind zufrieden und die Zuschauerzahlen okay, Amazon verfolgt nur eben eine andere Strategie.

Man will eher große Blockbuster-Inhalte, die Prime-Kunden generieren, und das scheint „Das Rad der Zeit“ nicht zu sein. Ich habe die Serie nicht geschaut, sie ruht seit Jahren auf unserer Watchlist. Die positive Resonanz der letzten Staffel rückte sie in den Fokus, aber nach dieser Entscheidung wird sie von der Liste entfernt.

