Unterhaltung

Amazon Prime Video: Henry Cavill setzt Warhammer als Serie um

Autor-Bild
Von
|
Warhammer 40k

Amazon hat in den letzten Jahren einen sehr großen Gefallen an Gaming-Serien gefunden und daher haben die Amazon MGM Studios vor zwei Jahren auch die Rechte an Warhammer 40.000 gekauft. Jetzt geht es laut Deadline richtig los.

Die Serie wird von Henry Cavill produziert, er auch selbst Teil davon ist, doch man sucht noch einen Showrunner. Der Zeitpunkt auch ist kein Zufall, denn der Deal mit Games Workshop sah vor, dass Amazon die Entscheidung noch 2024 treffen muss.

Henry Cavill selbst ist übrigens Warhammer-Fan und hat die Figuren schon vor 30 Jahren gekauft, die Umsetzung der Serie ist eine Herzensangelegenheit. Die Serie soll exklusiv für Amazon Prime Video produziert werden, mehr Details gibt es nicht.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Dwayne Johnson Red One

Amazon holt aktuellen Kinofilm direkt zu Prime Video

Amazon ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass Filme besonders schnell bei Prime Video landen, da man sie auch gerne mal…

9. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Amazon Prime Video: Henry Cavill setzt Warhammer als Serie um
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News