Amazon Prime Video: Henry Cavill setzt Warhammer als Serie um

Amazon hat in den letzten Jahren einen sehr großen Gefallen an Gaming-Serien gefunden und daher haben die Amazon MGM Studios vor zwei Jahren auch die Rechte an Warhammer 40.000 gekauft. Jetzt geht es laut Deadline richtig los.

Die Serie wird von Henry Cavill produziert, er auch selbst Teil davon ist, doch man sucht noch einen Showrunner. Der Zeitpunkt auch ist kein Zufall, denn der Deal mit Games Workshop sah vor, dass Amazon die Entscheidung noch 2024 treffen muss.

Henry Cavill selbst ist übrigens Warhammer-Fan und hat die Figuren schon vor 30 Jahren gekauft, die Umsetzung der Serie ist eine Herzensangelegenheit. Die Serie soll exklusiv für Amazon Prime Video produziert werden, mehr Details gibt es nicht.

