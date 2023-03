Neue Ära der Unterhaltung: Amazon Smart-TVs jetzt auch in Deutschland verfügbar

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass die selbst entwickelten Smart-TVs ab sofort auch in Deutschland erhältlich sind. Das Topmodell der Omni-QLED-Serie verfügt über ein 4K-Quantum-Dot-Display (QLED) und die Alexa-Sprachsteuerung.

Damit beginnt für Amazon eine neue Ära der Unterhaltung auch hierzulande. Der Clou: Wenn gerade nicht gestreamt wird, verwandelt die Ambient-TV-Funktion den Fernseher in ein „informatives und persönliches Display“ für Alexa-Widgets, Kunstwerke oder eigene Fotos. Die Fire TV 4-Serie bietet 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus. Die Fire TV 2-Serie markiert hingegen die Einsteigerklasse der Geräte.

Die Fire TV Omni-QLED-Serie ist in vier Größen erhältlich – 43, 50, 55 und 65 Zoll – und bietet ein 4K-QLED-Display mit Full Array Local Dimming von bis zu 80 Bereichen (je nach Modellgröße) sowie Unterstützung für HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive.

Dank des integrierten Umgebungslichtsensors passen die Geräte die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um den optimalen Kontrast für alle Inhaltsquellen, Formate und Lichtverhältnisse zu erzielen.

Die Fire TV Omni-QLED-Serie ist zudem die erste Smart-TV-Serie mit Ambient-TV-Funktion. Sie kombiniert Streaming-Funktionen und die freihändige Alexa-Sprachsteuerung, die Kunden von Fire TV kennen, mit Ambient-Features, die den Fernseher in ein „intelligentes Display“ verwandeln, wenn gerade nicht gestreamt wird.

Eingebaute Sensoren erkennen, wenn eine Person den Raum betritt und aktivieren die Ambient-Fernsehfunktion, die ebenfalls freihändig per Sprache gesteuert werden kann.

Die Fire TV 4-Serie kombiniert 4K UHD-Auflösung mit HDR10 und HLG. Mit der Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV lassen sich Inhalte finden, starten und steuern, aber auch Wetterprognosen, Sportergebnisse und mehr abrufen.

Die Produktreihe umfasst Modelle mit 43-, 50- und 55-Zoll-Display und bietet ein „vollständig integriertes Fire TV-Erlebnis“, das kontinuierlich um neue Features, Smart-Home-Funktionen und mehr erweitert werden soll.

Die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll erhältlich und soll Kunden laut Amazon eine „preisattraktive“ Möglichkeit, Apps und Alexa in jedem Raum zu nutzen. Die Fire TV 2-Serie mit 32 Zoll bietet 720-HD-Auflösung, während das 40-Zoll-Modell über Full 1080-HD-Auflösung verfügt. Beide Modelle unterstützen HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.

Das umfasst Ambient-TV umfasst (Beschreibung Zitat Amazon)

Alexa-Widgets: Alle Alexa-Widgets sind für den Fernseher optimiert und bieten aktuelle und hilfreiche Informationen auf einen Blick. Kund:innen können ihre Termine im ‚Kalender und Erinnerungen‘-Widget einsehen, Haftnotizen für Familienmitglieder hinterlassen, smarte Thermostate oder eine Ring-Türklingel über das ‚Smart Home-Favoriten‘-Widget steuern, Unterhaltungsempfehlungen vom ‚Was soll ich mir ansehen?-Widget erhalten und vieles mehr. Die Widgets können nach persönlichen Bedürfnissen angepasst, verkleinert oder vergrößert werden.

Hochwertige Kunstwerke, bewegliche Hintergründe und persönliche Fotos: Ohne monatliches Abonnement können Kund:innen ihr Zuhause in eine Kunstgalerie verwandeln. Ambient-TV bietet kostenlosen Zugang zu einer wachsenden Sammlung von über 1.700 Fotos und kuratierten Kunstwerken mit einem breiten Spektrum an Stilen, an denen sich der gesamte Haushalt erfreuen kann. Zur Sammlung von Ambient-TV gehören auch Werke von lokalen Institutionen wie der Pinakothek der Moderne, der Galerie Neue Meister, der Berlinischen Galerie sowie der Nationalgalerie. Kund:innen erhalten weitere Informationen über die Kunstwerke, indem sie beispielsweise fragen: „Alexa, wer hat das gemalt?“ oder „Alexa, sag mir mehr über dieses Bild.“ Sie können außerdem aus Dutzenden beweglichen Hintergründen oder ihren persönlichen Fotos wählen, um den Bildschirm zum Leben zu erwecken.

Dynamische Kunst: Ambient-TV wird im Laufe des Jahres um dynamische Kunst ergänzt. Basierend auf Faktoren wie Temperatur, Tageszeit oder Wetter passen sich die stetig ändernden Kunstwerke an die aktuelle Umgebung an.

Alexa-Routinen: Kund:innen können ihre Fire TV-Omni-QLED-Serie in Alexa-Routinen einbinden, um ihr Smart Home oder Unterhaltungserlebnis zu steuern.

Privatsphäre und Kontrolle: Kund:innen haben die volle Kontrolle über ihre Privatsphäre: Bei der Omni-QLED-Serie lassen sich die Fernfeld-Mikrofone mit nur einem Tastendruck elektronisch ausschalten. Außerdem können Kund:innen Funktionen bequem an ihre Vorlieben anpassen, beispielsweise die Bewegungserfassung deaktivieren oder Ruhestunden festlegen, in denen keine Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.